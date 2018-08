Sphereoptics ist Vertriebspartner von OSI Optoelectronics

15.08.2018

Das Portfolio von OSI Optoelectronics erstreckt sich von den verschiedensten Siliziumphotodioden (PIN-, Positions Sensitve-, Avalanche-Photodioden; Photodiodenarrays, Color Sensoren etc.) über GaAs- und InGaAs-Detektoren bis hin zu kompletten kundenspezifischen optoelektronischen Komponenten und Systemen.

Besonders von Interesse sind Avalanche Photodioden (APDs), die für Anwendungen wie LIDAR, Fluoreszenzmesstechnik oder Einzelphotonen-Counting eingesetzt werden können. OSI Optoelectronics bietet hier ein breites Spektrum an Silizium und InGaAs-APDs. So hat man bei Silizium APDs drei verschiedene Wellenlängenbereiche zur Auswahl um den Detektor optimal an die Messbedingungen anzupassen. Die Detektionsflächen variieren zwischen 0.075 und 5 mm im Durchmesser.