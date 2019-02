Spectrolux von GL Optic nimmt jede Beleuchtung unter die Lupe

28.02.2019

Mit dem Spectrolux von GL Optic lässt sich eine erstaunliche Vielzahl messtechnischer Aufgaben im Zusammenhang mit Licht und Beleuchtung lösen. Das Gerät, das auf dem populären Messinstrument Spectris 1.0 aufbaut, vereint die Leistungsfähigkeit und Flexibilität anspruchsvoller Laborinstrumente mit Handlichkeit und komfortabler Bedienung.

Jedes Gerät ist absolut spektral und rückführbar kalibriert. Unter den Aspekten Anwendungsbreite, Messbereich, Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse erfüllt es Anforderungen, wie sie auch an hochwertige Laborgeräte gestellt werden. Nur dass letztere weitaus teurer in der Anschaffung und meist auch komplexer in der Handhabung sind: Die Messung erfolgt beim Spectrolux auf einfachste Weise per Knopfdruck, die Ergebnisse werden sofort auf dem farbigen Bildschirm angezeigt. Im eingebauten Speicher des handlichen Instruments lassen sich mehr als 20.000 Messwerte ablegen. Über den eingebauten USB-Anschluss lassen sich die Daten zur weiteren Auswertung auch auf einen PC übertragen. Apropos PC: Registrierten Anwendern stellt GL Optic eine kostenlose Basisversion der grafischen Auswertesoftware "Spectrosoft Connect" zur Verfügung, die den Nutzwert des Spectrolux noch weiter erhöht.

Spectrosoft Connect unterstützt die Anwender bei der Analyse, Interpretation und Präsentation ihrer Messergebnisse. Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten dieser vielseitigen, modularen und upgrade-fähigen Software sind die Analyse von Messreihen, der Vergleich von Lichtszenarien und die Qualitätskontrolle in der Fertigung nach konfigurierbaren Kriterien – und noch viel mehr.