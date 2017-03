Sonnenlicht-ähnliche LEDs von Eurolighting

13.03.2017

Ein innovatives neues LED-Produkt präsentiert Eurolighting mit den Retrofit LED-Lampen mit E27-Fassung: Sie erzeugen ein Lichtspektrum, das dem Sonnenlicht ähnelt. Erstmals vorgestellt werden die Produkte auf der kommenden Eltefa in Stuttgart.

Seit langem wird daran geforscht, Leuchtquellen zu entwickeln, die dem Sonnenspektrum sehr nahe kommen. Die LED-Leuchtmittel von Eurolighting machen sich die neuesten Forschungsergebnisse zunutze: Diese haben ergeben, dass man den durch die Sonne vorgegebenen Biorhythmus des Menschen auch mit künstlichem Licht unterstützen kann. Dies ist besonders in geschlossenen Räumen, ob in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Büro oder in Gesundheitseinrichtungen von Interesse.