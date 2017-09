Sonderschau 'Secure!' auf der Light + Building

1.09.2017

Die Vorbereitungen für die Light + Building 2018 laufen auf Hochtouren und bringen mit "Secure! Connected Security in Buildings" in der Halle 9.1 eine spannende neue Sonderschau hervor, an der sich bereits mehr als 40 Firmen mit ihren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen beteiligen.

00 Blick vom Infobereich der Sonderschau zum Aktionsfeld der Nutzung "Hotel"

In drei Nutzungsfeldern (Hotel, Büro, Industrie) werden innovative Lösungen zur elektrotechnischen Sicherheit in realem Umfeld bei aktiven Szenarien z. B. bei Brand, Unwetter oder Einbruch gezeigt. Die unterschiedlichen Gewerke der Sicherheitstechnik sind produkt- und systemübergreifend vernetzt. Die über 40 Firmen – Ingenieurdienstleister, Produkthersteller, Systemhäuser, Softwarelieferanten und Ausführende – zeigen gemeinsam die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und Branchenlösungen. Neben der Erfüllung der sicherheitsrelevanten Aufgaben ergeben sich vielfältige zusätzliche Nutzen für die Erfüllung der täglichen Aufgaben im Umfeld.