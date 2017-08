Sommerliches Fotoprojekt von Gianluca Vassallo für Foscarini

28.08.2017

Sommer ist eine Stimmung – so wie schöne Kindheitserinnerungen oder das Erwachsenwerden. Sommer beschreibt ein Lebensgefühl, aber nicht den Ort an dem es stattfindet.

Sommer ist wie eine Postkarte an weit entfernte Freunde, mit der man die schönste Jahreszeit zelebrieren, von ihr berichten und sie miterleben kann. Sommer ist zugleich auch die Zeit der Rückbesinnung und Hoffnung.

Das neue Fotoprojekt "Postcards of Light" wurde dem italienischen Fotografen Gianluca Vassallo anvertraut, der nach Postcards of Light Stockholm, Mailand und New York nun ein neues Kapitel eröffnet: Zehn Fotomotive erzählen mit Hilfe der beliebten Foscarini-Leuchten Geschichten des Sommers.