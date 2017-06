Sommer-Aktion von Little Sun und Mifuko

20.06.2017

Little Sun hat sich mit dem finnischen Design Label Mifuko für eine besondere Sommer-Aktion zusammengetan, um die Verbreitung von Solarlampen in Kenia zu fördern.

Vom 15. Juli bis 15. August 2017 geht für jede im Webshop von Little Sun gekaufte Solarlampe 'Little Sun Original' und pro ausgegebener 20 € im Mifuko-Shop eine Lampe an das Mifuko-Frauen-Netzwerk in Kenia. Die Frauen fertigen dort Kiondo-Körbe, die traditionelle kenianische Handarbeit und zeitloses nordisches Design miteinander verflechten. Die Kiondo-Körbe werden unter fairen Bedingungen hergestellt und gehandelt. Die Zertifizierung erfolgt durch die World Fair Trade Organization (WFTO). Ziel der Aktion ist es, alle 650 Frauen des Netzwerks mit einem Solarlicht auszustatten.