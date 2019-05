Smartes und variables Bürolicht von Erco für Mai PR in Berlin

7.05.2019

Das Büro der Kommunikationsagentur Mai Public Relations in Berlin-Kreuzberg hat eine Lichtlösung von Erco erhalten. Downlights aus der Jilly-Serie erfüllen dabei die Anforderungen an eine zeitgemäße Bürobeleuchtung mit LED. Ausgezeichnete Lichtqualität, smarte Steuerung per App und flexible Infrastruktur schaffen ein inspirierendes Umfeld für kreative Ideen.

Start-up Unternehmen, extravagante Bars und urbane Graffitikunst: Kreuzberg ist jener Berliner Bezirk, der zum Anziehungspunkt für junge Kreative aus aller Welt geworden ist. In einem für Berlin typisch verwinkelten Hinterhof eines Altbaus befindet sich die Kommunikationsagentur Mai PR. Das Team aus Architekten, Stadtplanern und Medienexperten beschäftigen sie sich mit Themen rund um Architektur, Bauen und Design. Dass damit auch ein hoher Anspruch an die eigenen Räumlichkeiten einher geht, ist also eine logische Konsequenz. Und so hat Geschäftsführer Matthias Mai das über einhundert Jahre alte Gebäude mit seinen hohen Decken und großzügigen Fenstern mit einem smarten und flexiblen Lichtkonzept von Erco auf die vielseitigen Anforderungen seiner Agentur ausgerichtet.

Frei strahlende Leuchtstofflampen waren über lange Zeit die zwar wirtschaftlich attraktive, qualitativ jedoch äußerst unbefriedigende Lichtlösung in den Büroräumen der Agentur. In einer Arbeitswelt, in der der Mensch im Fokus steht, muss Licht neben normativen auch gestalterische Ansprüche erfüllen. Die neue Lichtlösung von Erco mit LED-Technologie kombiniert horizontale Grundbeleuchtung und Wandflutung in einem wahrnehmungsorientierten Beleuchtungskonzept.

So sorgt die Grundbeleuchtung für ausreichend Licht an den Arbeitsplätzen, ermöglicht guten Sehkomfort und schafft eine angenehme Ausleuchtung der Gesichter. Beleuchtete vertikale Flächen schaffen einen hellen Raumeindruck und sorgen für ausgewogene Kontrastverhältnisse bei der Bildschirmarbeit.

Umgesetzt wurde das Konzept mit Jilly Downlights für Stromschienen (13W) mit der Lichtverteilung extra wide flood sowie Optec Strahlern (12W) mit wallwash Lichtverteilung. Jilly Downlights für Stromschienen repräsentieren dabei einen völlig neuen Leuchtentyp. Sie kombinieren die Flexibilität von Strahlern mit dem hohen Sehkomfort eines Downlights. Nahezu magisch wirkt der seitliche Einblick in die Lichtaustrittsfläche von Jilly, vermittelt es dank exzellenter Abblendung fast den Eindruck, die Leuchte sei gar nicht eingeschaltet. Erst auf horizontalen Flächen wie Schreibtischen oder Regalen wird das Licht in ansprechender Form sichtbar. Die neutralweiße Lichtfarbe von 4.000 Kelvin wirkt aktivierend und bildet das Pendant zum einfallenden Tageslicht. Die Arbeitsplatzleuchten vom Typ Lucy sorgen zusätzlich für ausreichend Helligkeit auf der Arbeitsfläche, etwa für konzentriertes Arbeiten in den Abendstunden.