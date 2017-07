Smartes Licht mit Siri und Ledvance

11.07.2017

Zum Start der neuen Lichtsaison bringt Ledvance unter dem Namen Smart+Tm eine Classic A60 LED-Lampe und ein flexibles LED-Lichtband der Marke Osram exklusiv für Apple HomeKit auf den Markt. Lampe und Flexband lassen sich mit Siri per Sprachsteuerung oder alternativ über die iOS Home App bedienen – und dies erstmals ohne separates Gateway.

Am 1. September startet der Verkauf der beiden neuen Produkte von Ledvance exklusiv für Apple HomeKit. Die Classic A60 LED-Lampe und das flexible LED-Lichtband für drinnen lassen sich in wenigen, einfachen Schritten in die Apple Home App einbinden und entweder über die App oder – noch einfacher – durch Siri via Sprachsteuerung bedienen. Der Clou: Zum Nutzen der Standardfunktionen ist kein Gateway oder eine Bridge nötig. Besitzer eines Apple TVs oder eines iPads (ab iOS 10), die dann als Hub fungieren, können die Leuchtmittel auch aus der Ferne steuern und in automatisierte Anwendungen einbinden.

Befindet sich der Nutzer in der Wohnung, ist für die am häufigsten benötigten Funktionen, also das An- und Ausschalten, Dimmen sowie die Änderung der Lichtfarbe, kein separates Gateway oder eine Bridge nötig. Somit entfallen Kosten und Installationsaufwand für ein weiteres zwischengeschaltetes Gerät. Je nach Stimmung und Anlass kann die Beleuchtung individuell angepasst werden und verwandelt das Wohnzimmer in wenigen Sekunden vom Büro in einen gemütlichen Fernsehraum. Die Datenübertragung funktioniert dabei per Bluetooth.