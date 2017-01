Smartengine von W-tec als Herz des Gebäudemanagements

3.01.2017

Die W-tec AG hat ihre neuesten Entwicklungen auf dem 1. Internationalen Partner-Event in Bad Homburg vorgestellt. Zentrales Thema war die Weiterentwicklung der "Smartengine", einem per Sprachbefehl gesteuerten System für das Gebäudemanagement.

Im Frühjahr 2016 hatte W-tec von Redwood exklusiv die Lizenz und den Vertrieb der IT-gestützten Beleuchtungssteuerung "Smartengine" übernommen. Seit dem hat das Entwicklerteam intensiv an der Weiterentwicklung der Hard- und Software gearbeitet : " Flexibler, leistungsfähiger und sicherer – dem W-tec-Team ist es gelungen, die Smartengine innerhalb von wenigen Monaten maßgeblich zu verbessern. Von diesem Tempo bin ich beeindruckt", resümierte Steven Higgins, Clonshaugh Irland.

"Mit unseren 15 wichtigsten Partnern – Leuchtenherstellern und Installateuren aus Indien, Irland, Griechenland, England und Skandinavien – haben wir beim 1. Internationalen smartengine-Partner-Event ein starkes Netzwerk initiiert , den fachlichen Austausch unter den Experten gefestigt und die neuesten technischen Neuerungen vorgestellt", so das Fazit von Peter Witte und Daniel S. Massey, Vorstandsteam der W-tec AG.

Eigenschaften der weiterentwickelten Smartengine-Steuerung:

Mehr Flexibilität:

Durch weitere Schnittstellen und erweiterte Managementfunktionen kann die smartengine nun als zentrale Steuerung von Gebäudemanagementsystemen eingesetzt werden. Vorschaltgeräte oder Trafos sind nicht erforderlich.

Durch weitere Schnittstellen und erweiterte Managementfunktionen kann die smartengine nun als zentrale Steuerung von Gebäudemanagementsystemen eingesetzt werden. Vorschaltgeräte oder Trafos sind nicht erforderlich. Sofortige Ansprache:

Mit dem gerade entwickelten Sprachmodul kann die Smartengine leicht und schnell gesteuert werden: Licht auf 30 % herabsetzen, über den momentanen Stromverbrauch informieren oder Informationen aus dem Internet heraussuchen. Für allgemeine Belustigung sorgte, dass von dem Sprachmodul sogar Anweisungen auf schwäbisch sofort umgesetzt wurden, während der irischen Akzent von Jimmy Preston auf "taube Ohren" stieß. Aber daran wird noch gearbeitet.

Mit dem gerade entwickelten Sprachmodul kann die Smartengine leicht und schnell gesteuert werden: Licht auf 30 % herabsetzen, über den momentanen Stromverbrauch informieren oder Informationen aus dem Internet heraussuchen. Für allgemeine Belustigung sorgte, dass von dem Sprachmodul sogar Anweisungen auf schwäbisch sofort umgesetzt wurden, während der irischen Akzent von Jimmy Preston auf "taube Ohren" stieß. Aber daran wird noch gearbeitet. Mehr Leistung:

Das smartengine-Entwicklerteam arbeitet gerade an neuen Energieeinsparstrategien, denn es will die Leistungsfähigkeit weiter steigern und ermöglichen, bis zu 98 % Strom einzusparen.

Das smartengine-Entwicklerteam arbeitet gerade an neuen Energieeinsparstrategien, denn es will die Leistungsfähigkeit weiter steigern und ermöglichen, bis zu 98 % Strom einzusparen. Mehr Sicherheit:

Kabel und Infrastruktur des IT-Beleuchtungssystems sind 5-fach abgesichert. Bereits 5 Sekunden nach einem Stromausfall wird die Grundbeleuchtung wieder automatisch angeschaltet.

"Uns war wichtig, die Weiterentwicklung mit unseren Partnern zu teilen und sie in einen aktiven Prozess von Wissenstransfer und gegenseitiger Unterstützung einzubinden", betonte Ralph Pfeifer, Marketing- und Kommunikationschef von Wtec. Nach dem Motto "Make a wish" konnten sich die Partner mit Wünschen, Anregungen und Bitten an das Smartengine-Team wenden.

Pfeiffer: "10 große Seiten mit Anregungen. Das ist großartig und wir arbeiten daran, sie zu analysieren und bis zum nächsten Partner-Event 2017 umzusetzen. Wir werden weiter lernen, weiter entwickeln und das auf Basis eines starken Netzwerkes!"