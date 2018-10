Anzeige

Smart-Home-Vorplanung per Online-Konfigurator von Gira

4.10.2018

Smart Home ist in aller Munde. Nach einer aktuellen Studie des Branchenverbandes Bitkom kennen bereits 70% der Bevölkerung den Begriff. 37% der Befragten planen konkret die Anschaffung smarter Anwendungen in den kommenden zwölf Monaten. Mit dem neuen, kostenlosen Online-Konfigurator "Gira by Feelsmart" können Anwender jetzt ihre Anforderungen an das smarte Zuhause selbst vorplanen.

00 Der Online-Konfigurator namens "Gira by Feelsmart" ermöglicht die Vorplanung des Smart-Homes.

Gira macht dadurch das Smart Home viel leichter, schneller und sicherer planbar. Die Umsetzung sollte allerdings nach wie vor ausschließlich vom qualifizierten Elektro-Fachbetrieb übernommen werden. Aber auch den kann man über den Online-Konfigurator in die eigene Planung mit einbinden. In nur drei Schritten kann die smarte Ausstattung für das neue Zuhause festgelegt werden: Im ersten Schritt werden mit wenigen Angaben die Räume angelegt. Danach können Design und Materialität für Schalter, Steckdosen sowie weitere Bedienelemente ausgewählt werden. Auf Basis dieser Angaben schlägt der Konfigurator dann Ausstattungspakete in verschiedenen Komfortstufen mit Preisangaben vor. Zudem können weitere Anforderungen ergänzt werden – zum Beispiel für erweiterte Sicherheitsfunktionen.