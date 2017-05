Smart-Home-Gebäude "Apartimentum" baut auf Lichtlösung von Osram

30.05.2017

Xing-Gründer Lars Hinrichs hat mit dem "Apartimentum" in Hamburg ein Haus errichtet, das europaweit vielen anderen in puncto Wohnintelligenz und Vernetzung voraus ist. Eines der ambitioniertesten Smart-Homes Deutschlands soll seinen Bewohnern mit modernster Technik und dem Internet of Things (IoT) personalisierten Wohnkomfort bieten und den Alltag deutlich erleichtern.

00 Intelligente Osram LED-Lösungen machen das Smart Home-Gebäude Apartimentum in Hamburg auch in Sachen Licht zum leuchtenden Vorbild. Foto © HGEsch, Hennef Das extrem schmale lineare Traxon LED-Lichtsystem Nano Liner Allegro wirft ein besonders attraktives und modernes Licht auch auf die Fassade. Foto: © HGEsch, Hennef

Osram hat als Lichtpartner mit intelligenten Produkten und Lösungen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, u.a. mit der smarten und vernetzten Lichttechnologie 'Lightify Pro', die im Apartimentum flächendeckend zum Einsatz kommt. Durch das "Internet of Things" soll im Apartimentum ein smarter und energiesparender Tagesablauf möglich sein, der den Mietern obendrein höchsten Komfort bietet. Das Smartphone prüft die Kalendereinträge des Besitzers, weckt automatisch rechtzeitig vor dem ersten Termin, steuert Heizung und Warmwasser im Bad, prüft die Verkehrslage und sucht bei Staus bereits nach alternativen Routen um gegebenenfalls auch die Weckzeit anzupassen. Bei der Rückkehr in das Gebäude fährt der Fahrstuhl bereits nach unten, während der Bewohner in die Garage einfährt. Im Apartimentum können die unterschiedlichsten Gewerke Funk- und IP-basierend per Apps gesteuert werden, von der Jalousie, über das Klima bis hin zur Beleuchtung. Zur smarten und vernetzte Lichttechnologie kommt 'Lightify Pro' von Osram flächendeckend zum Einsatz. Jedes Apartment ist mit einer eigenen Lightify-Schnittstelle ausgestattet und jeder Bewohner hat ein eigenes Tablet, auf dem auch die Steuerungs-App zur Verfügung steht. Mithilfe der App sind – ganz im Sinne von HCL-Konzepten, die den Menschen in den Mittelpunkt der Beleuchtungslösung stellen – Lichtszenarien individuell programmierbar und abrufbar. Dynamisches weißes Licht, das sich in Helligkeits- und Lichtfarbenverlauf am natürlichen Tageslicht orientiert, unterstützt das Wohlbefinden der Bewohner und trägt zu einer anspruchsvollen Lichtqualität bei.