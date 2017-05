Smart-Glass-Unternehmen Lightglass mit Architizer A+Award ausgezeichnet

16.05.2017

Die patentierte Aled-Privacy-Plus-Technologie des österreichischen Technologieunternehmen Lightglass überzeugte die Fachjury des Architizer A+Award und holte den Jury-Sieg in der Kategorie "Bauprodukte – Glassysteme & Produkte". Die Auszeichnung wurde am 11. Mai 2017 im Rahmen einer feierlichen Gala in New York City überreicht.

Paul Brettschuh, CEO der Lightglass Technology GmbH: "Der Architizer A+Award ist für uns die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Durch die große Aufmerksamkeit konnten wir bereits zahlreiche Entwicklungsaufträge aus den Bereichen Automobil, Fenster, Yachtbau, Raumtrennung und Fassade verbuchen. Den gesteigerten Bekanntheitsgard werden wir voll ausnützen und uns noch stärker international ausrichten." Mit dem Architizer A+Award werden jährlich die besten Architekturprojekte und -produkte ausgezeichnet. Als einer der größten Awards dieser Art erreicht er ein weltweites Publikum von mehr als 400 Millionen Menschen. Die hochkarätige Jury, bestan aus Branchen-Ikonen wie Denise Scott Brown, Bjarke Ingels und Tom Kundig sowie Persönlichkeiten aus dem Architekturbereich wie Tony Hsieh (Zappos), Yves Behar (Fuseproject), John Edelman (Design Innerhalb Reichweite), Cameron Sinclair (Architektur für die Menschlichkeit) und Barry Bergdoll (MoMA). Bewertet wurden zahlreiche Einreichungen aus über 100 Ländern. Unter den Gewinnern finden sich renommierte Branchengrößen wie Gluckman Tang, Zaha Hadid Architects, IwamotoScott, Studio Gang Architects, Skidmore, Owings & Merrill LLP, Alison Brooks Architects, Hiroshi Nakamura + NAP und viele mehr.

Das österreichische Technologieunternehmen Lightglass überzeugte im diesjährigen Wettbewerb mit seiner patentierten Technologie 'Aled-Privacy-Plus', einer neuen Generation selbstleuchtenden Glases mit erhöhtem Blickschutz. Architekturglas mit integrierter Aled-Technologie bietet auf Knopfdruck auch bei Dunkelheit künstliches Licht in Tageslichtqualität, was nicht nur in nördlichen Breiten interessant ist, sondern auch, wenn es um besonderen Komfort bei Wohnen und Arbeiten geht. Ein schaltbarer Blickschutz ermöglicht sowohl das Bedürfnis nach vollständiger Transparenz als auch nach absoluter Privatsphäre. International präsentiert wurden Aled-Produkte erstmals auf der jährlichen Architektur- und Beleuchtungs-Messe Lightfair, die von 9. bis 11. Mai 2017 in Philadelphia stattfand. "Wir arbeiteten bereits sehr erfolgreich mit verschiedenen internationalen Partnern, wie etwa Jeld-Wen und Swisspacer aus dem Saint-Gobain Konzern zusammen. Die Kooperation mit Aamsco ist nun eine weitere strategische Zusammenarbeit mit einem US-amerikanischen Unternehmen", erklärt Brettschuh. Neue Industriekooperationen aus den Bereichen Automobil, Fenster & Türen, Branding & Aufzugsbau sind in Vorbereitung.