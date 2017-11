SLV-Katalog per Android- und Ios-App

24.11.2017

Ab sofort ist der Katalog von SLV nicht nur in gedruckter Form, sondern auch als praktische App für das Smartphone bzw. das Tablet erhältlich. Die kostenlose App 'SLV Pro' bietet die Möglichkeit, sich online rund um die Uhr über das Sortiment zu informieren und Produkte direkt zu bestellen.

Kunden haben schnellen Zugriff auf alle Produktdaten, inklusive Bilder und Zeichnungen. Die Verfügbarkeit der Produkte wird in Echtzeit geprüft. Eine weitere Besonderheit der App ist der Angebotskonfigurator.

Anwender können schnell und individuell Kundenangebote erstellen und diese dann sofort per E-Mail versenden. Es besteht sogar die Option, die zu erbringenden Montageleistungen direkt in der App zu hinterlegen, so dass diese bei einem Angebot auch berücksichtigt werden.