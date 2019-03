Slimpixx von Lichtlogistik jetzt auch in 3D-Formen

5.03.2019

Die Lichtlogistik LED Support GmbH hat im Februar ein lange erwartetes Erweiterungselement zu ihrem digitalen LED-Stick-System Slimpixx auf den Markt gebracht: einen 3D-Verbinder, mit dem es möglich ist, aus Slimpixx-Sticks schnell und einfach räumliche Formen, wie z.B. Würfel, Kuben oder sogar kugelartige Formen zu gestalten.

Der Verbinder besteht aus zwei Teilen: einem runden Basiselement mit 18 Gewindeabgängen sowie einzelnen Metallverbindern, die in das Basiselement geschraubt werden können. Für eine exakte Ausrichtung der Sticks können die Schraubverbinder zusätzlich über Inbus feinjustiert werden. Die Schraubverbinder werden dann wie gewohnt in den Slimpixx-Stick geklickt. Dank der hohen Stabilität von Verbindern und Sticks können die konstruierten Formen frei stehen oder bei Bedarf auch geflogen werden.

Mit dem neuen 3D-Verbinder gehen die LED-Experten von Lichtlogistik einen weiteren logischen Schritt hin zum smarten "Kreativ-Baukasten". Erst im Herbst hatte Lichtlogiist den beeindruckenden Lichteffekt auf den Markt gebracht. Doch die erste Slimpixx-Serie bildete für das Team um Geschäftsführer Martin Eigenstetter lediglich die solide Basis, von der aus das System um zusätzliche Funktionen erweitert wird - stets mit dem "Ohr an den Kunden", passend zum individuellen Bedarf der Anwender. So wächst z.B. das Sortiment an sinnvoll konzipierten Verbindern kontinuierlich.

Außerdem wurde Mitte Januar bereits eine 2. Generation von Slimpixx-Sticks auf den Markt gebracht. Diese ist mit SK6812-ICs ausgestattet (bisher WS2813), um das System noch stabiler zu machen und die Lieferzeiten zu verkürzen.