Signify übernimmt Once und Ilox

21.05.2019

Signify übernimmt Experten für intelligente Beleuchtungslösungen für die Nutztierhaltung Once Inc. und Ilox, um weiteres Wachstum im Landwirtschaftssegment zu erzielen

Der Beleuchtungshersteller Signify erweitert durch den Kauf von Once Inc. und Ilox sein Angebot im Bereich der Landwirtschaftsbeleuchtung. Die Unternehmen Once Inc. mit Sitz in Plymouth, Minnesota, und Ilox mit Sitz in Vechta, Deutschland. Beide Unternehmen sind international relevante Akteure bei der Entwicklung und Herstellung forschungsbasierter, intelligenter Beleuchtungssystemen für die Tierhaltung. Die maßgeschneiderten Lichtsysteme sollten dazu beitragen, die Lebensqualität des Tierbestands zu verbessern und damit zu einer gesünderen Produktion und einem verbesserten Ertrag für die Landwirte zu sorgen.

"Das Wissen, die Technologie und die Erfahrung in intelligenten Beleuchtungssystemen für die Tierhaltung ergänzen unser Portfolio der Pflanzenbeleuchtung. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den Teams von Once und Ilox diese Wachstumschance zu nutzen", sagt Bill Bien, Bereichsleiter Landwirtschaft bei Signify. "Dieser Schritt in der Entwicklung unseres Landwirtschaftsgeschäfts entspricht dem globalen Bedarf an Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung und erschließt das Potenzial des Lichts für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt."