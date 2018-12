Signify beleuchtet Londoner Brücken

19.12.2018

Signify (vormals Philips Lighting) wird als Partner für vernetzte Beleuchtung bis zum Jahr 2022 für die Illumination von bis zu 15 Londoner Brücken sorgen. Dieser Auftrag wurde von der Illuminated River Foundation vergeben, um die berühmten Themse-Brücken neu zu beleben und Londons Ruf als eine der attraktivsten Hauptstädte der Welt zu unterstreichen.

Nach einer gründlichen Evaluierung wurde das Projekt an Signify vergeben, weil das Unternehmen mit seiner globalen Präsenz und Kompetenz im Bereich Beleuchtung und der Fähigkeit zur Umsetzung eines derart groß angelegten vernetzten Beleuchtungsprojekts überzeugen konnte. Ein weiterer entscheidender Faktor war zudem Signifys Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Lichtdesignern und Architekten bei der Steuerung von architektonischen, dynamischen Lichtszenarien.

"Londons Brücken sind zwar weltberühmt, ihr Potenzial, unsere Hauptstadt bei Nacht neu zu verwandeln, blieb jedoch bisher weitgehend unbeachtet", meint Sarah Gaventa von der Illuminated River Foundation.

"Was wir jetzt in Zusammenarbeit mit Signify verwirklichen, um die Brücken und das Flussufer umzuwandeln, ist bahnbrechend. Wir setzen mit Signifys Interact Landmark System erstmals dynamische, energieeffiziente LED-Beleuchtung an bis zu 15 Londoner Brücken ein, um Kunst im öffentlichen Raum in einem noch nie dagewesenen Maßstab zu erschaffen."

„Licht ist eine der eindrucksvollsten Maßnahmen, um Städten und Ballungsräumen neues Leben einzuhauchen und ein neues Zeitalter für urbanes Design und Verschönerung einzuläuten. Wir haben Brücken überall auf der Welt beleuchtet und aus erster Hand die positive Wirkung erlebt, die eine dynamische Architekturbeleuchtung auf Gemeinden und die lokale Wirtschaft hat. Es ist großartig, den Bürgern von London atemberaubend illuminierte Brücken zu bieten, von denen einige sogar zum ersten Mal mit Licht inszeniert werden", erklärt Maria-Letizia Mariani von Signify.

In der jetzt beginnenden ersten Phase werden bis Mitte 2019 vier Brücken mit vernetzten Color Kinetics LED-Leuchten von Philips beleuchtet: die weltberühmte London Bridge, die Canon Street Railway Bridge, die Southwark Bridge und die Millennium Bridge. Signifys Steuerung, das Interact Landmark System wird die Beleuchtung an allen vier Brücken aus der Ferne steuern. Für die Canon Street Railway Bridge ist die Illumination eine Premiere, während die drei anderen Brücken erstmals sowohl von oben als auch von unten mit Licht in Szene gesetzt werden. Dies ermöglicht deutlich umfangreichere, dreidimensionale Beleuchtungseffekte, um auch die Umgebung der Brücken aufzuwerten und gleichzeitig für mehr Sicherheit zu sorgen.

Signify hat sich zum Ziel gesetzt, die Städte bei der Entwicklung umweltfreundlicher, geschäftlicher und touristischer Wahrzeichen zu unterstützen. Durch die Umstellung auf vernetzte LED-Technologie werden, im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, etwa 50 bis 70 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs für Architekturbeleuchtung eingespart.

Das Interact Landmark System erkennt und behebt Störungen und führt eine Ferndiagnose und -wartung durch, wodurch das Infrastrukturmanagement verbessert wird und die Kosten entsprechend gesenkt werden. An den 15 Brücken wird es mehr als 13.000 Leuchten geben, die einzeln oder zentral gesteuert werden, um dynamische Szenen zu entwerfen. Es können zum Beispiel spezielle Lichtszenen komponiert werden, um besondere Anlässe, wie die Geburt königlichen Nachwuchses, oder ein festliches Ereignis wie Silvester mit Licht zu untermalen.