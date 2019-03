Signify beleuchtet in Berlin das Hotelzimmer der Zukunft

19.03.2019

Signify sorgt für smartes Licht im "Hotelzimmer der Zukunft". In Kooperation mit der NH Hotel Group und Cyberobics wurden die sogenannten "Mood Rooms" in Berlin als Pilotprojekt innerhalb Deutschlands vorgestellt. Mithilfe eines Tablets können Gäste dabei ihr Hotelzimmer in unterschiedliche Atmosphären tauchen und Elemente wie Beleuchtung, Musik, Klimaanlage und Abdunklung der Fenster an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

"Mood-Room" im NH-Hotel Berlin-Mitte mit Beleuchtung und Lichtsteuerung von Signify.

Das von Signify bereitgestellte Beleuchtungskonzept ermöglicht Hotelgästen ein intensives Lichterlebnis, das individuell eingestellt und damit ganz an die persönlichen Vorlieben und den jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Für eine erholsame Nachtruhe nach einem anstrengenden Tag lässt sich beispielsweise eines der beiden Sonnenuntergangsszenarien auswählen. Das Licht im gesamten Hotelzimmer wird über einen Zeitraum von einer halben Stunde bis zur Dunkelheit gedimmt und sorgt für ein entspanntes Einschlafen. Morgens hingegen wird die Helligkeit der Leuchten langsam stufenweise erhöht und weckt sanft und natürlich, wie ein Sonnenaufgang. Die Stimmungen lassen sich außerdem für unterschiedliche Zwecke auswählen, etwa mit heller und kaltweißer Beleuchtung im Zimmer zum konzentrierten Arbeiten. Weitere Möglichkeiten bieten sich in Kombination mit der Raum-Automatisierung und Dienstanbietern wie Cyberobics. So stimmen etwa schnelle Musik und energetische Lichtstimmung im Durchstarter-Modus auf die Abendplanung ein, das Sportprogramm mit Cyberobics entlässt die Gäste nach dem Morgentraining mit passender Lichtatmosphäre energiegeladen in den Tag.