Siemens weiht neuen Standort in Zug ein

18.12.2018

Die Siemens AG hat am 5. Dezember ihren neuen Standort in Zug eingeweiht. Dazu gehören ein neues Bürogebäude mit 1.000 Arbeitsplätzen und ein neu erstelltes Produktionsgebäude. Das Investitionsvolumen für Neubauten, Renovierung und damit verbundene Maßnahmen beträgt 250 Millionen CHF. Standort internationaler Hauptsitz der Siemens Gebäudetechnik ("BT" Building Technologies), die mit 29.000 Mitarbeitern im letzten Geschäftsjahr weltweit einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt hat. Die Gebäude wurden als Referenzprojekte von Siemens mit innovativer Gebäudetechnik ausgestattet.

"Siemens ist heute einer der größten Arbeitgeber in der Schweiz. Wir beschäftigen hier fast 6.000 Kolleginnen und Kollegen, darunter rund 300 Auszubildende", sagte Joe Kaeser, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.

"Die Gebäudetechnik mit Sitz in Zug wird wie kaum eine andere Industrie von der industriellen Automatisierung und Digitalisierung profitieren. Im nächsten Jahr wird die Gebäudetechnik als Kernelement in die neue Geschäftseinheit Smart Infrastructure (SI) eingehen. Deren Zentrale wird dann auch hier in Zug sein."

Zug ist seit 1998 Standort von Siemens BT. Siemens übernahm damals die industriellen Aktivitäten der schweizerischen Elektrowatt AG.

"Mit unseren Investitionen in Forschung und Entwicklung nutzen wir die Chancen der Digitalisierung, uns konsequent zum Smart-Building-Unternehmen weiter zu entwickeln.", sagte CEO Matthias Rebellius. "Wir bieten das komplette Sortiment von Gebäudetechnologien für Brandmelde-, Sicherheits- und Automatisierungslösungen an, um Nachhaltigkeit, Gesamtbetriebskosten und die Benutzererfahrung in Gebäuden zu optimieren. Smarte Gebäude basieren auf der umfassenden Analyse und Nutzung digitaler Gebäudedaten."

Den neuen Standort nannte Rebellius eine Referenz für die Chancen der Digitalisierung in der Gebäudetechnik, für Energieeffizienz und für zukunftsorientiertes Arbeiten.

"Ein smartes Gebäude ist flexibel, es lernt aus bisherigen Interaktionen, es passt sich den Anforderungen der Gebäudenutzer ständig an und trägt damit aktiv zu deren Erfolg bei."

Die Bauzeit für Büro- und Produktionsgebäude lief von Mai 2016 bis Juli 2018. s handelt sich um eines der ersten Neubauprojekte, bei dem Building Information Modeling (BIM) in Planung und Realisierung zum Einsatz kam. Der Digitale Zwilling, ein 3D-Modell des Gebäudes, angereichert mit technischen Informationen, die für den späteren Betrieb relevant sind, ist Grundlage für eine effiziente, kostenoptimierte und vorausschauende Bewirtschaftung eines Gebäudes.