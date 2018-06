Siemens übernimmt J2 Innovations

Siemens hat die Übernahme von J2 Innovations (J2), einem Software-Framework- Anbieter für Gebäudeautomation und IoT mit Hauptsitz bei Los Angeles, bekannt gegeben. J2 entwickelt seit 10 Jahren erfolgreich Software für das Internet of Things (IoT) und hat sich mit seiner Framework-Technologie FIN (Fluid Integration) sowohl in den USA als auch international einen Namen gemacht.

Beide Parteien haben Stillschweigen über die finanziellen Details vereinbart. Die Transaktion soll bis Ende Mai 2018 abgeschlossen werden.

"J2 Innovations steht für Geschwindigkeit, Agilität und ein hochmodernes Software- Framework, das maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat“, sagte Uwe Frank, CEO der Siemens Gebäude- und Steuerungstechnik . "Diese Akquisition ergänzt unser wachsendes digitales Portfolio und hilft uns, eine führende Rolle in der digitalen Transformation zu übernehmen, indem wir noch bessere IoT-Lösungen für unsere Kunden bereitstellen."

Mit der Übernahme planen beide Partner, J2s OEM-Geschäft global weiter auszubauen. Hierzu sollen in den USA neue Mitarbeiter eingestellt und in Europa und Asien neue Niederlassungen eröffnet werden. Um weiterhin flexibel agieren zu können, wird J2 Innovations als rechtlich eigenständige Einheit und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Siemens Industry, Inc. geführt.