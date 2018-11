Anzeige

Siegel für batterielose Schalter mit Enocean-Technik

14.11.2018

Der Technologieanbieter Enocean führt das neue "Battery-free by Enocean"-Siegel ein, um die Vorteile der gekennzeichneten Schalter wie batterie- und kabelloser Betrieb, Wartungsfreiheit, Flexibilität und Komfort für Privatanwender auf einen Blick sichtbar zu machen. Signify (ehemals Philips Lighting) bietet bereits smarte Schalter mit der batterielosen Technik im Rahmen seines "Friends of Hue"-Programms an. Die ersten "Friends of Hue"-Schalterpartner können das Siegel somit für ihre Produkte nutzen.

00 Das neue Siegel von Enocean, dass batterielose Schalter auch für Privatanwender erkennbar macht.

Enocean, ein Entwickler batterieloser Funktechnik, führt das neue Siegel "Battery-free by Enocean" ein. Es kennzeichnet in Zukunft wartungsfreie und flexible Schalterlösungen, die ohne Batterien und Kabel auskommen. Ab sofort können Produkthersteller ihre batterielosen Funkschalter, die die Energiegewinnung von Enocean für führende Funkstandards im sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Bereich integrieren, mit dem neuen Logo bewerben. Dadurch sollen die Vorteile der auf Enocean-Technologie basierenden Schalter, die ihre Energie ausschließlich aus der Bewegung des Tastendrucks gewinnen, stärker ins Bewusstsein der Privatanwender rücken. Gleichzeitig stärkt Enocean mit diesem Siegel seine Marktposition als weltweit relevanter Anbieter batterieloser Funktechnologie für Enocean-, Bluetooth- und Zigbee-basierte Lösungen. Die "Friends of Hue"-Schalterpartner von Signify, langjähriger Enocean-Partner für Zigbee-basierte Funklösungen, gehören zu den ersten Anbietern, die das neue Siegel nutzen können, um die Besonderheit ihrer Produkte hervorzuheben. Im Rahmen des "Friends of Hue"-Programms bieten Busch-Jaeger (ABB), Feller, Illumra, Niko und Vimar aktuell oder in naher Zukunft smarte Schalter auf Basis der batterielosen Funktechnologie von Enocean an, mit denen sich Philips Hue-Leuchten via Zigbee steuern lassen.