Showroom der Otto Wulff Projektentwicklung mit Erco-Licht

27.02.2017

Wie lassen sich Markenwerte wie Qualität und Innovation mit Hilfe von Licht kommunizieren? Wie schafft man eine einladende, hochwertige Atmosphäre in einem repräsentativen Showroom – und gleichzeitig Orientierung für den Kunden? Das qualitativ geplante Lichtkonzept im neuen Showroom der Otto Wulff Projektentwicklung, realisiert mit Erco LED-Lichtwerkzeugen, arbeitet mit klaren visuellen Wahrnehmungshierarchien.

Einzelne Bereiche werden differenziert beleuchtet, so dass Besucher gezielt durch die Ausstellung gelenkt werden. "Kunden orientieren sich automatisch dorthin, wo es heller ist", erklärt der Planer. So wird etwa die Wandscheibe mit plakativem Otto Wulff-Logo auf Augenhöhe, die den Besucher im Eingangsbereich empfängt, mit einem Optec Wallwasher 24W gleichmäßig sehr hell ausgeleuchtet und zum zentralen Hingucker. Rechter Hand befindet sich der Empfangstresen, über dem zwei dekorative Starpoint 8W Pendelleuchten mit Abstrahlcharakteristik extra wide flood installiert wurden; auf der Wandfläche dahinter wird der Gruß "Herzlich Willkommen" mit Hilfe eines deckenintegierten Compact Wandfluters hervorgehoben. Dieser Bereich ist insgesamt deutlich heller beleuchtet als die Wartezone gegenüber, was Besuchern ein klares Signal zur Orientierung nach rechts gibt. Im Wartebereich linker Hand hält sich die Beleuchtung dagegen zurück: Hier inszeniert ein Optec Strahler mit Lichtverteilung spot den Beistelltisch neben dem Sofa wie eine kleine Insel im Raum; zwei Compact Linsenwandfluter beleuchten das Bild hinter dem Sofa, eine dekorative Tischleuchte setzt einen wohnlichen Akzent.

Hollwegs Lichtkonzept schafft außerdem Orientierung für den Kunden im rund 250 m² großen Showroom, der sich in mannigfaltige Funktionsbereiche gliedert – Empfang, Wartezone, Verkaufs- und Besprechungsräume, einen Bereich zur Materialbemusterung und -auswahl sowie eine Wohnwelt und eine Badausstellung. Dirk Hollwegs Planung basiert auf visuellen Wahrnehmungshierachien: Hell-Dunkel-Kontraste beziehungsweise Abstufungen von Helligkeit erzeugen Spannung, werten einzelne Bereiche im Raum bewusst auf und lassen sie optisch in den Vordergrund treten. Andere, weniger hell beleuchtete Bereiche dagegen nehmen sich eher zurück und treten optisch in den Hintergrund.

In den beiden Besprechungsräumen werden die Tische, an denen der Kundenberater Pläne und Planungsdetails präsentiert sowie Einzelheiten des Projektes erläutert, gezielt mit Licht hervorgehoben.

"So fokussiert sich die Aufmerksamkeit des Kunden auf das Verkaufsgespräch“, erklärt Dirk Hollweg. Jeweils nur ein einziger Skim Deckeneinbaustrahler leuchtet die Tischfläche gleichmäßig hell und blendfrei aus. Eine dekorative Tischleuchte, auf der seitlichen Ablage auf Augenhöhe platziert, unterstreicht zudem die Hochwertigkeit der Einrichtung. Das Lichtkonzept arbeitet auch hier mit klaren Wahrnehmungshierachien: Der Fokus der Helligkeit und damit der Aufmerksamkeit liegt eindeutig auf den Tischflächen, die anderen Bereiche im Raum treten dahinter zurück.

"Zu gleichmäßig oder einheitlich ausgeleuchtete Räume erzeugen Stress", betont Planer Dirk Hollweg. Im hinteren Bereich des Showrooms wird eine Wohnsituation simuliert; hier schaffen dekorative Pendel- und Stehleuchten Wohnlichkeit. "Zudem erzeugt ein Optec Strahler mit nur 6W und der Abstrahlcharakteristik narrow spot einen Lagerfeuer-Effekt auf dem niedrigen Couchtisch – um den sich die Menschen versammeln wie früher um das Lagerfeuer –, ein weiterer Optec Strahler setzt einen Spot auf das Bild über dem Sideboard", so der Planer. Optec mit 6W und der Lichtverteilung spot setzen zudem Highlights auf einzelnen Produkten innerhalb der Badausstellung.

Ein weiterer wesentlicher Bereich innerhalb des neuen Showrooms ist der Präsentation und der Auswahl von Musterteilen und Materialproben gewidmet. Das Produktdisplay auf der seitlichen Wand im Zentrum des Showrooms lässt sich wechselweise mit Türbeschlägen, Fenstergriffen, Lichtschaltern, Fliesen, Holzmustern und Ähnlichem bestücken.

"Ein Optec Wandfluter mit 24W bringt hier satt Licht von oben", so Dirk Hollweg. "Und zwar eng an der Ware entlang, um eine optimale, schatten- und blendfreie Produktpräsentation zu gewährleisten. Kunden verschattet nicht das Produkt, das sie betrachten." So vielfältig die Auswahl an Materialien und Zubehör für die unterschiedlichen Bauprojekte von Otto Wulff ist, so breit ist deren Spektrum an Farben und Texturen. Eine möglichst naturgetreue Farb- und Materialwiedergabe war folglich ein weiteres wesentliches Thema bei der Lichtplanung. Die eingesetzten Erco LED-Lichtwerkzeuge in Warmweiß mit 3.000K zeichnet eine hervorragende Farb- und Materialwiedergabe (RA ≥ 90) aus.

Im neuen Showroom der Otto Wulff Projektentwicklung in Hamburg zeigt sich, wie Markenwerte wie Qualität und Innovationsgeist mit Hilfe von Licht kommuniziert werden können. Dabei ergänzen sich die lichttechnischen Vorteile der Erco Lichtwerkzeuge – etwa die hervorragende Farbwiedergabe sowie die konsistente Lichtqualität – und die vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten der präzisen Erco Linsen.