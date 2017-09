Seoul Semiconductor klagt gegen Verletzung von Acrich-Patenten

Seoul Semiconductor hat am 19. September 2017 bekanntgegeben, dass das Unternehmen gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Seoul Viosys Co., Ltd. am US-amerikanischen Bezirksgericht im Central District of California Klage gegen Archipelago Lighting, Inc. wegen Patentrechtsverletzungen eingereicht hat.

Acrich-Straßenbeleuchtung in Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongolei

In der Klageschrift führt Seoul an, dass Archipelago Lighting verschiedene LED-Glühbirnen- Produkte verkauft, einschließlich einer Filament-LED Glühbirne, die "zwölf" (12) Patente an der von Seoul schon seit Langem etablierten Acrich-Technologie verletzen. Diese Acrich- Patente betreffen grundlegende LED-Technologien wie die LED-Treibertechnik für den Hochvoltbetrieb, die Multi-Junction-Technologie (MJT), die Struktur der Filament-LED-Glühbirne, die LED-Aufmachung, das Epitaxialwachstum, die LED-Chip-Herstellung usw. In herkömmlichen LED-Produkten wird normalerweise eine LED-Einheit bei niedriger Voltzahl (3V) und Hochstrom betrieben. Um die Helligkeit zu erhöhen, müssen hier viele LED-Einheiten durch Drähte miteinander verbunden werden, was zu anderen Problemen führen kann, zum Beispiel zu einem übergroßen, unter hohen Kosten laufenden Stromkreislauf, zu einer erheblichen Erhöhung der Herstellungskosten und zu Defekten aufgrund der mehrfachen Drahtverbindungen. Seouls Acrich-Technologie löst solche Probleme durch ein Hochvoltprodukt mit höherer Leistung, das gleichzeitig nur auf einer geringen Anzahl von LED-Einheiten basiert. Die Acrich-Technologie nutzt dafür innovative LED-Treibertechnologie, um den Hochvoltbetrieb zu ermöglichen sowie ihre einzigartige Multi-Junction-Technologie mit der viele LEDs innerhalb eines kleinen Bereichs montiert und integriert werden. Mit der Acrich- Technologie von Seoul Semiconductor können LED-Produkte mit Wechselstrom ohne Konvertierung zu Gleichstrom betrieben werden, was die Verlustleistung minimiert und die Zahl der Komponenten verringert. Dadurch wird der zur Verfügung stehende Raum in LED-Produkten erweitert und ein schlichtes Stromkreislaufdesign ermöglicht. Gleichzeitig werden Größe und Kosten der LED-Produkte deutlich reduziert. Die Acrich-Technologie hat sich weitgehend durchgesetzt – nicht nur bei allgemeiner Beleuchtung, sondern auch in elektrischen Produkten und bei Autobeleuchtungen. Ein Beispiel: Im allgemeinen Beleuchtungsmarkt sind 12-V- / 18-V-Hochvoltprodukte zunehmend beliebt, und es gab eine deutlich erhöhte Nachfrage nach 36-V- / 48-VProdukten. Um solche Hochvoltprodukte herzustellen, ist die Acrich-Technologie zur Unterstützung der LED-Treibertechnologie für den Hochvoltbetrieb mit der Multi-Junction- Technologie erforderlich. Diese innovativen Vorteile der Acrich-Technologie haben dazu geführt, dass sie nun in der Straßenbeleuchtung und kommerziellen Beleuchtung auf der ganzen Welt eingesetzt wird, darunter in so unterschiedlichen Regionen wie Korea, USA, China, Europa, Südostasien, Mongolei und Kasachstan.