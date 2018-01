Sensortechnologie eröffnen Wachstumspotenziale im Automobilmarkt

9.01.2018

Der Automobilmarkt von heute ist eine Plattform, auf der man einige der wichtigsten Technologie-Trends für die nächsten Jahre erkennen kann, denn Fahrzeughersteller gehören häufig zu den ersten, die neueste Technologieentwicklungen einsetzen. Dazu gehören auch Anwendungen auf Basis von sichtbarem und unsichtbarem Licht für modernste Sensortechnologie.

Die Arbeit von Unternehmen wie Osram Opto Semiconductors spielt daher eine wichtige Rolle bei der Realisierung von Praxisanwendungen auf der Basis von Sensoren, die mehr Sicherheit und Komfort ermöglichen.

Wenn es um Optoelektronik-Technologien in heutigen Automobilen und zukünftigen Fahrzeugen geht, hat sich die Aufmerksamkeit in letzter Zeit stark auf die Lidar (Light Detection and Ranging) -Lasertechnologie gerichtet. Es gibt jedoch auch Entwicklungen und Fortschritte in vielen weiteren Bereichen, die auf dem Einsatz von Photodetektoren und Ireds (Infrared Emitting Diode) beruhen – insbesondere als Grundlage für Sensoren. Die breite Palette von Anwendungen für Sensoren im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen dient vielfältigen Zielen: sie helfen dabei, das Leben von Autofahrern, Passagieren und Fußgängern zu retten, weitere Sicherheitsrisiken zu senken und verbessern zudem das Fahrerlebnis und den Komfort.

Kamerabasierte Sensorsysteme, die Infrarotlicht verwenden, machen Innovationen im Fahrzeuginneren möglich. Fahrerüberwachung ist eine zunehmend wichtige Komponente für die heutigen Sicherheitsfunktionen, um beispielsweise die hohe Zahl der Unfälle durch übermüdete Fahrer wirksam einzudämmen. Ireds werden verwendet, um das Gesicht eines Fahrers mit unsichtbarem Infrarotlicht (IR) auszuleuchten. Zur Feststellung, ob der Fahrer ermüdet oder abgelenkt ist, überwacht eine Digitalkamera das Gesicht und Augen. So kann der Aufmerksamkeitsstatus und die Blickrichtung des Fahrers erkannt werden. Bei Anzeichen von Ermüdung wird eine Warnung aktiviert, um den Fahrer zu alarmieren oder eine Pause zu empfehlen. Für zukünftige, halbautonome und autonome Fahrzeuge gibt es noch weit mehr Anwendungsszenarien.