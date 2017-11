Sensorik-Spezialist Steinel kooperiert mit Crestron Electronics

3.11.2017

Steinel, Hersteller sensorischer Lichtsteuerung, unterstreicht seine Präsenz im amerikanischen Markt mit der kürzlich begründeten strategischen Partnerschaft mit Crestron Electronics Inc., New Jersey/ USA. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es Steinel mit seiner amerikanischen Tochter das Geschäft für automatisierte Beleuchtung und Gebäudeautomation in den USA weiter auszubauen.

"Unsere Qualität hat Crestron überzeugt, denn sie ist der amerikanischer Wettbewerber bei Weitem überlegen", führt Martin Frechen, Geschäftsführer von Steinel aus."Mit dieser Partnerschaft können wir unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in diesem Bereich erneut unter Beweis stellen." Crestron Electronics Inc. bietet in den USA als weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern neben Audio- und Videolösungen auch Automatisierungs- und Steuerungslösungen für Beleuchtung und Gebäude an. Durch den Einsatz der sensorischen Steuerung von Steinel wird Energie eingespart und der Komfort der Nutzer deutlich erhöht. Crestron setzt für seine Gebäudeautomations- und Lichtsteuerungssysteme ab sofort auf das umfangreiche Sensoren- Sortiment von Steinel.