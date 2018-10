Anzeige

Sensorik für effizientes Gebäudemanagement von Osram und Mantro

8.10.2018

Mantro aus München und Osram präsentieren ihr gemeinsam entwickeltes Produkt Visn zur Analyse und optimierten Auslastung von Büroflächen. Die Besucher der Immobilienmesse Expo Real können vom 08. – 10. Oktober in München die Kombination aus intelligenter Hard- und Software zum effizienten Gebäudemanagement kennenlernen.

Arbeiten ist längst nicht mehr statisch – immer mehr Unternehmen entscheiden sich für flexible Arbeitsplätze und -zeiten. Damit einher geht eine größere Komplexität bei der Buchung von Besprechungsräumen und Büroflächen. Visn erkennt durch fest installierte Raumsensoren die Belegung von Büroflächen in Echtzeit. Mit dem Browser-basierten Dashboard können Mitarbeiter sofort erkennen, welche Räume zur Verfügung stehen oder besetzt sind.

Die Sensorik und Software von Visn wurde entwickelt, um Bürogebäudemanagement effektiver und zeitgemäßer zu gestalten. Visn ist zudem mit der kürzlich eingeführten Lightelligence-Plattform von Osram kompatibel und kann vollständig in andere Lösungen auf der Plattform integriert werden.

Alle Personen im Raum bleiben dabei vollkommen anonym. Für das Gebäudemanagement ist es darüber hinaus möglich, die Zahl der Anwesenden und die Nutzungszeiträume auszuwerten. Mit Hilfe dieser Analyse können Gebäude langfristig deutlich effizienter belegt werden, was unter anderem zur Einsparung von Heiz- und Reinigungskosten beitragen kann. Kürzlich konnte Citus, eine Immobilienverwaltung aus Litauen, als Pilotkunde für Visn gewonnen werden. Insgesamt 250 m² der verwalteten Flächen des Unternehmens wurden bereits mit Visn-Sensorik ausgestattet.

"Die Teilnahme am Visn-Entwicklungsprozess war eine fantastische Gelegenheit. Es ist ein großartiges System, einfach einzurichten und optisch ansprechend gestaltet. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie Visn mit modernster Technologie Innovationen in der Immobilienbranche umsetzt", so Rytas Stalnionis, Leiter der Kommunikation bei Citus.

Auch Technopolis, eine Büroflächenverwaltung aus Litauen zählt zu den Pilotkunden von Visn. Das Unternehmen setzt das Produkt bereits auf einer Fläche von 400 m² ein. Auf der diesjährigen Münchner Expo Real, einer B2B-Fachmesse für die europäische Immobilienbranche, werden unter anderem die Hard- und Software von Visn präsentiert sowie die Flächenanalyse im Alltag vorgeführt. Zu finden ist das Visn-Team in Halle A1, Standnummer 134.