Sensor-Innenleuchte 'RS Pro LED P1' von Steinel

18.05.2017

Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Für Räume wie Badezimmer, Flure, Dielen und Treppenhäuser bietet die Sensor-Innenleuchte 'RS Pro LED P1' optimale Helligkeit in zwei Lichtstärken bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Die Verbindung von intelligenter Sensor- und LED-Technik sorgt dabei für mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis.

Der integrierte 360-Grad-Hochfrequenz-Bewegungsmelder schaltet das Licht lautlos automatisch ein, wenn er eine Bewegung registriert. Mit ihrem zeitlosen Design lässt sich die Leuchte harmonisch in die jeweilige Architektur integrieren. Einfache Montage und ein attraktiver Preis machen den Einstieg in eine automatische Lichtsteuerung besonders leicht.

Der nahezu unsichtbar in die Leuchte integrierte 5,8 GHz Hochfrequenzsensor mit einem 360-Grad-Erfassungswinkel reagiert auf kleinste Bewegungen. Er erfasst unabhängig von der Gehrichtung und Umgebungstemperatur die Raumnutzung durch Personen zuverlässig in einem Durchmesser von 1 bis 8 Metern um die Leuchte.

Dabei ist eine Erfassungseingrenzung durch Steckbleche möglich. Bei Registrierung einer Bewegung schaltet sich das Licht lautlos automatisch ein, wenn das gewünschte Lichtniveau im Raum unterschritten ist. Der Helligkeitswert hierfür kann zwischen 2 und 2.000 Lux eingestellt werden. Für die Nachlaufzeit, nach der sich die Leuchte wieder automatisch ausschaltet, kann eine Zeitspanne zwischen 5 Sekunden und 35 Minuten gewählt werden.

Für die Beleuchtung größerer Flächen besteht die Möglichkeit, mehrere Leuchten per Kabel zu einer Gruppe zu vernetzten. Für geringe Investitionskosten und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit ist die 'RS Pro LED P1' in beiden Lichtstärken auch in einer Slave-Version ohne Sensor verfügbar. Die Slave-Version besitzt ein 9-Watt-LED-Lichtsystem mit 960 Lumen bei 105 lm/W.