Sengled macht mit 'Solo 2' den Winter bunter

20.10.2017

Sengled, Hersteller innovativer Smart-Lighting-Lösungen, hat zum Start in die kalte Jahreszeit die Verfügbarkeit der LED-Leuchte 'Solo 2 fgbw' angekündigt. Die farbwechselnde LED-Leuchte mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher bringt Leben in jedes Zuhause.

Bereits auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin konnten Besucher die LED-Leuchte 'Solo 2 rgbw' am Stand von Sengled erleben. Sie vereint Sound- und Lichteffekt in einer intelligenten LED-Leuchte. Mit dem eingebauten Bluetooth Lautsprecher lässt sich die Lieblings-Playlist ganz einfach vom Smartphone oder Tablett abspielen. Dazu muss lediglich die App heruntergeladen und das Gerät mit der Lampe per Bluetooth verbunden werden.