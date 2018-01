Sengled erweitert das Element-Portfolio

15.01.2018

Sengled, ein Hersteller innovativer Smart-Lighting-Lösungen hat für das Smart-Home, Farbe und zusätzliche Funktionen in sein Element- Portfolio gebracht: Neu sind außerem intelligente, per App gesteuerte LED-Leuchtmittel, die mit Bewegungsmelder, Kamera und W-Lan-Modul erweitert werden können.

'Element Color Plus' bietet die selben praktischen Beleuchtungsfunktionen wie die anderen Produkte der Element- Familie, wie Programmierung der Lichtintensität im Tagesverlauf, Abstimmung der Farbtemperatur sowie Aufzeichnung des Energieverbrauchs. Darüber hinaus ermöglicht die neue die Color-Plus-Serie jetzt 16 Millionen Farboptionen.

Mit 'Element Color Plus' kann man Wohn- oder Esszimmer dem Anlass entsprechend mit beliebigen Farben festlich beleuchten oder sich nach einem langen Arbeitstag mit beruhigenden Farbtönen im Bett oder Badezimmer entspannen. Anwender können über die Element-Home-App bis zu 65 Element Classic-, Plus- oder Color- Plus-Leuchten einzeln oder in Gruppen steuern und dabei 80% weniger Energie als herkömmliche Leuchtmittel verbrauchen.

Johnson Shen, Geschäftsführer von Sengled, erklärt, dass in Kürze auch Sprachsteuerung integriert werden wird. "Bei der Erweiterung unseres Element-Portfolios für das Smart-Home-Ökosystem hat die Kompatibilität mit Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Smart Things und anderen weiterhin hohe Priorität", erklärt Shen. "Verbraucher erwarten heute eine nahtlose Nutzererfahrung und wir möchten eine Vielzahl von intelligenten Beleuchtungsoptionen anbieten, die diese Vorlieben am besten ergänzen."