Philips-Hue begleitet den Verkaufsstart des Google-Assistants

3.08.2017

Philips-Hue lässt sich bald auch in Deutschland per Google-Assistant steuern. Das smarte Lichtsystem begleitet die Markteinführung von Google-Home im August und wird sich mit dem eleganten Lautsprecher auch auf Deutsch verständigen können. Nutzer können ihre Hue-Beleuchtung freihändig an- und ausschalten, dimmen sowie das Ambiente ihres Zuhauses mit stimmungsvollen Farben gestalten. Das Lichtsystem von Philips lässt sich mit allen großen Smart-Home-Plattformen in Deutschland steuern.

Der Onlinedienst Google-Home kann mit Google-Assistant unterschiedlichste Fragen beantworten und eine Vielzahl von Aufgaben im Alltag zuhause erleichtern. Durch den eleganten kleinen Lautsprecher lässt sich die Philips Hue-Beleuchtung steuern, ohne einen Finger zu krümmen. Die Nutzer müssen dafür keinerlei Steuerungsgerät zücken oder bei sich tragen. Doch auch per Android Wear 2.0, Pixel und anderen Android-Geräten mit Google-Assistant werden Nutzer in Deutschland ihre Philips-Hue-Beleuchtung mit Sprachbefehlen steuern können. Die Bedienung funktioniert geräteübergreifend und nahtlos. Philips Hue lässt sich mit Google-Home und Google-Assistant nicht nur besonders komfortabel an- und ausschalten. Google-Home kann die Beleuchtung auch dimmen und das Ambiente ganzer Räume mit Farben verändern. Zum Abendessen in gemütlicher Atmosphäre genügt ein "Ok Google, dimm mein Esszimmer auf 20 Prozent", ohne nochmals aufzustehen oder zum Smartphone zu greifen. Auch beim Kochen haben Gastgeber die Hände frei. Und zur Bundesliga kann Hue das Wohnzimmer auf Zuruf in Vereinsfarben illuminieren.