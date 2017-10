Seminar: Licht- und Displaymesstechnik in Theorie und Praxis

11.10.2017

Aufgrund des großen Interesses in den letzten Jahren veranstaltet die Instrument Systems GmbH zum dritten Mal in Folge das Seminar „Licht- und Displaymesstechnik in Theorie und Praxis“. Der Hersteller von LED-, SSL- und Displaymesstechnik präsentiert interessante Vorträge und Live-Demos zu den Grundlagen und täglichen Herausforderungen in der Messpraxis mit modernen Lichtquellen.

00 Präsentation des CAS 140D auf der Strategies in Light USA 2017 Präsentation des CAS 140D auf der Strategies in Light USA 2017

Mit ihrem Fachwissen und ihrer Applikationserfahrung stehen die Spezialisten aus Produktmanagement, Entwicklung und Vertrieb gemeinsam mit dem international anerkannten Experten und langjährigem KIT-Lehrbeauftragten für Displaymesstechnik, Dr. Michael E. Becker zur Verfügung. Das Seminar richtet sich an Ingenieure und Techniker, die sich fundiertes Wissen in der Lichtmesstechnik aneignen und hochqualifiziert weiterbilden möchten. Das zweitägige Seminar findet vom 28.-29.11.2017 in München statt. Der erste Seminartag führt in die Welt der LED- und Solid-State-Lighting-Lichtmesstechnik mit ihren wichtigsten Anwendungsbereichen ein. Dazu zählen die Vermessung von SSL-Produkten mittels Goniophotometern und Ulbricht-Kugeln, LED-Messmethoden, Herausforderungen im Lichtlabor sowie aktuelle Entwicklungen in der goniometrischen Messtechnik für Automotive Exterior Lighting. Die Themen Kalibrierung und Rückführbarkeit von Messergebnissen vervollständigen das Grundlagenprogramm.