Schukat: Neue flimmerfreie LED-Netzteile von Mean Well

11.05.2017

Sie entsprechen den neuesten Installationsanforderungen für Innenleuchten und sorgen für flimmerfreies Licht: Die neuen 65W LED-Netzteile IDLC-65 im Kunststoffgehäuse und IDPC-65 in Open-Frame Bauform von Mean Well erweitern ab sofort das Schukat-Programm.

Beide Typen verfügen über dieselben Spezifikationen, darunter eine eingebaute aktive PFC-Funktion sowie ein Wirkungsgrad von bis zu 89%. Zur Wahl stehen verschiedene Modelle mit Konstantstromausgängen von 700mA, 1.050mA, 1.400mA und 1.750mA, ihr Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 180-295V. Eine hohe Flexibilität für Systementwickler bietet die 2-in-1-Dimmfunktion (0-10VDC oder als PWM-Ausführung), auch ein Hilfsspannungsausgang von 12V/50mA ist modellabhängig verfügbar.