Schnick-Schnack-Systems mit erfolgreichen Premieren auf der Prolight+Sound

4.05.2018

Vom 10. bis 13. April drehte sich auf der Prolight+Sound wieder alles um das Thema Veranstaltungstechnik. Auch Schnick-Schnack-Systems war dieses Jahr wieder dabei und enthüllte spannende Neuheiten – darunter eine komplett neue LED-Serie.

Ebenfalls neu am Start und auf der Messe erstmalig zu sehen waren auch die monochromen LED-Streifen und LED-Kacheln MK3. Mit den neuen Produkten zeigte Schnick-Schnack-Systems die jüngste Evolutionsstufe der Farbe Weiß. Für ein hervorragendes weißes Licht mit Ra>90. Die 16 Weißtöne, davon fünf mit alternativen Spektren zum Beispiel für die Beleuchtung von Lebensmitteln, bieten eine große Auswahl für jedes Objekt, jedes Umfeld und jeden Beleuchtungseinsatz. Das alles in Gruppen oder individuell ansteuerbar und mit veränderbaren Abstrahlwinkeln.

Neben der neuen rgbw-Serie war auch das neue, kostengünstige Profilsystem Profil18 ein Highlight auf dem Stand des LED-Spezialisten. Die Aluminiumprofile mit der Breite von 18mm bieten genug Platz für die hauseigenen LED-Streifen von Schnick-Schnack-Systems. Vier unterschiedliche Diffusoren, je nach Anforderung für verschiedene Pixelabstände und Wirkungen, komplettieren das Rechteckprofil, das serienmäßig in den Farben Aluminium eloxiert und Schwarz und in individuellen Längen bis 6m verfügbar ist.

"Die Prolight+Sound ist für uns eine ganz besondere Messe. Wir treffen viele unserer Anwender und der Austausch mit diesen kreativen Köpfen ist für uns eine Bereicherung. Die Präsentation unserer Produkte und das direkte Feedback unserer Gäste sind Wegbereiter für das kommende Jahr", so Solveig Busler, Mitglied der Geschäftsführung von Schnick-Schnack-Systems. "Die überragend positive Resonanz auf unsere neue D-Serie und die Profil18 Familie bestätigt unseren Anspruch an qualitativ hochwertige und durchdachte Produkte, die nah am Markt und an den Anwendungen unserer Nutzer orientiert sind."