Anzeige

Schnick-Schnack-Systems liefert LED-Technologie für IFA-Stand der Telekom

28.09.2018

Schnick-Schnack-Systems, Anbieter professioneller LED-Effektlicht-Lösungen und Steuerungstechnik, kann seinen Referenzen ein weiteres Top-Projekt hinzufügen: Das Unternehmen lieferte die LED-Technologie für den Messestand der Deutschen Telekom auf der Internationalen Funkausstellung (IFA).

Anfang September lockte die IFA wieder Technik-Begeisterte aus aller Welt in die Hauptstadt. Zu den Höhepunkten der führenden internationalen Leitmesse für Elektronik zählte der Stand der Deutschen Telekom. Auf 3.000 m² präsentierte das Unternehmen unter anderem mit interaktiven Exponaten, Multiplayer-Drohnenrennen und einer eigenen E-Sport-Arena, wie Vernetzung und 5G-Mobilfunktechnologie unseren Alltag verändern.

Für das innovative Effektlicht in der E-Sport-Arena wählte das miit der Realisierung des Standes beauftrage Unternehmen LED-Technologie von Schnick-Schnack-Systems: Im Boden der Arena wurden mehr als 950 LED-Streifen des Typs C25-250 in gut 220 Metern Profil18 verbaut. Die Strom- und Datenversorgung der LED-Komponenten übernahmen 15 Systemnetzteile 4E und ein Pixel-Gate Plus.

Auf den LED-Streifen C setzte man, da er sich ideal für die Belebung von Kanten, Flächen oder Dekorationselementen eignet. Jede LED ist individuell farbkalibriert. Für rgb-Systeme sonst kritische Weiß- und Pastelltöne stellt er erheblich präziser dar. Farben wirken natürlich, Schattierungen und Farbverläufe innerhalb einer Linie sind möglich. Hinzu kommt: Aufgrund der praktischen Abmessungen passen sich LED-Streifen der Serie C an jede Beleuchtungssituation an.