Schlaues Licht für smarte Städte

4.01.2017

Ladestation für das E-Bike, Wlan-Hotspot oder Notrufsäule – moderne Straßenleuchten sind wahre Alleskönner. Intelligent werden sie aber erst durch Lichtmanagementsysteme: Misst etwa ein Sensor an der Leuchte in der Morgendämmerung den ersten Lichteinfall, dimmt die zentrale Steuerung die Helligkeit herunter.

Datensammler für mehr Lebensqualität

Straßenleuchten erheben auch Umweltdaten: Sensoren messen etwa Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Damit wird die Erfassung von Wetterdaten wesentlich präziser. Mit der Messung von Ozon und Feinstaub können Kommunen bei zu hoher Luftbelastung sozusagen in Echtzeit geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Und weil die neuen Straßenleuchten an das Internet angebunden sind, melden sie z. B. eigenständig ihren Wartungsbedarf. So werden dank Fernüberwachung Ausfälle schneller erkannt und behoben, unnötige Kontroll- und Wartungsfahrten entfallen.

LEDs – gut für Geldbeutel und Umwelt

"LEDs setzen sich in der Straßenbeleuchtung durch: Immer mehr der etwa neun Millionen Straßenleuchten in Deutschland werden mit energiesparenden LEDs betrieben", so Waldorf. Ein Großteil der neuen Lichtpunkte sind heute schon LEDs. Mit gutem Grund: Die Lichtquellen sind extrem langlebig, robust und wartungsarm. Sie liefern eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch. Kombiniert man die LED-Technologie mit Lichtmanagementsystemen, so liegt das Sparpotenzial in der Straßenbeleuchtung gegenüber einer Altanlage bei bis zu 80 Prozent.

Die Lichtverteilung der LED-Leuchten lässt sich präziser auf den jeweiligen Bedarf anpassen. Statt hoher Streuverluste wird das Licht nur dorthin gelenkt, wo es gebraucht wird: auf die Fahrbahn und den Bürgersteig anstatt in Vorgärten und Schlafzimmer.