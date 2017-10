Hutschienen-Stromversorgung imStep-Shape-Gehäuse mit 100 Watt Ausgangsleistung bei Emtron

18.10.2017

In Ergänzung der bisherigen HDR-Hutschienen-Stromversorgungen mit 15, 30 und 60 Watt stellt Mean Well, im Vertrieb von Emtron Electronic, nun auch die Modelle HDR-100 mit bis zu 100 W Ausgangsleistung vor. Auch diese leistungsstarke Hutschienen-Stromversorgung ist mit dem schlanken Step-Shape-Gehäuse ausgestattet.

Einsatz findet die HDR-Serie in der Steuerungstechnik und besonders im Bereich der Gebäudeautomatisierung. Auch das neue Modell HDR-100 reiht sich nahtlos in die Vorgaben der HDR-Familie ein. Neben dem schlanken Kunststoffgehäuse sind besonders der weite Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 VAC, sowie der niedrige Ruhestromverbrauch (ohne Last) von kleiner 0,3 W zu nennen. Nicht vergessen darf man jedoch die hohe Effizienz von bis zu 90 %, die justierbare DC-Ausgangsspannung und den Arbeitstemperaturbereich von -30 bis zu +70 °C. Es handelt sich um Geräte der Schutzklasse II (ohne Schutzleiter), die gemäß LPS (Limited Power Source, außer für HDR-100-xxN) geprüft sind und Vorgaben für Geräte gemäß EN 61000-3-2 Klasse A einhalten. Weiterhin sind sie gemäß UL 508 und EN 61558-2-16; IEC 60950-1 und UL 60950-1 geprüft.