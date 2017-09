Sanitätshaus Göldner mit aktivierender Beleuchtung von Ansorg

Immer mehr moderne Sanitätshäuser erkennen ihre Chance im Bereich Fitness, Vitalität und Bewegung und setzen mit neuartigen Laden- und Beleuchtungskonzepten ihr erweitertes Portfolio in Szene – von Designerstrümpfen zur verbesserten Sauerstoffversorgung der Beine über Funktionsbekleidung und Faszienrollen bis hin zu farblich passenden Bandagen.

Unterschiedliche Reflektoren lassen dabei in jeder Zone die geforderte Lichtstimmung entstehen. Auch Wartebereich, Kinderspielecke und Orthopädietechnik glänzen mit klar akzentuierten Schwerpunkten in der hell-freundlichen Grundstimmung. So ist die Beleuchtung bei Rollatoren und Gehhilfen aktivierend und motiviert zur Mobilität. In der Beratungszone für Brustprothesen verströmen Decken-Downlights ein einfühlsames, vertrauensvolles Licht. Mit ihren klaren ruhigen Formen werden die Leuchten von Ansorg hier selbst zum stressreduzierenden Designelement der Innenarchitektur.

Für Richard Göldner hat sich die Neugestaltung mehr als gelohnt. Die moderne wegweisende Anmutung seines Hauses zieht immer mehr junge Besucher an. Gleichzeitig genießen die tradierten Kundengruppen die neue Klarheit mit Wohlfühlfaktor. Entscheidend für den großen Erfolg war auch der konsequente Service von Ansorg: "Die professionelle Ausrichtung aller Leuchten war äußerst beeindruckend. Erst durch die genaue Abstimmung und präzise Fokussierung entfaltet die Beleuchtung ihre volle Wirkung", sagt Herr Göldner überzeugt und blickt hochzufrieden an die Decke.