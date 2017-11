Samsungs programmierbarer Mehrkanal-Treiber bei den Lux-Awards 2017 ausgezeichnet

28.11.2017

Am 16.11. wurden in London die diesjährigen Lux-Awards vergeben. Ausgezeichnet wurden Komponentenhersteller und Kunden, die die globale Beleuchtungsumgebung wesentlich verbessert, den Energieverbrauch gesenkt oder für Anwender weltweit signifikante technologische Fortschritte erzielt haben. Als beste Schlüsseltechnologie 2017 wurde der programmierbare Mehrkanaltreiber (PMD) von Samsung Electronics ausgezeichnet.

Der PMD unterstützt darüber hinaus Dali- und 0- bis 10-V-Ausgangsports sowie den universellen Eingangsspannungsbereich zur einfachen Übernahme im gesamten weltweiten Beleuchtungsmarkt. Seine Programmiersoftware ermöglicht den für Beleuchtungssysteme Verantwortlichen die einfache Einstellung von Betriebswerten wie CCT sowie Strom- und Dimm-Pegel, um so optimierte Beleuchtungsumgebungen zu realisieren.

Samsungs PMD hat sich zu einem Schlüsselelement in einer wachsenden Zahl von intelligenten Beleuchtungssystemen entwickelt, da er sich mithilfe einer Hilfsspannung von 24 V schnell an eine Reihe von Steuermodulen und Sensoren anschließen lässt und auf eine zusätzliche Energiequelle verzichtet werden kann. Ferner lässt sich der PMD in Stufen von 1 mA einstellen, was Leuchtenherstellern ein effizienteres Lagermanagement ermöglicht.