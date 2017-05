LED-Beleuchtunglösung für Umgebungstemperaturen bis zu 70°C von Sammode

17.05.2017

Als Spezialist für technische Beleuchtung seit 1927 beleuchtet Sammode jede Art von Industrie: Schlachthöfe, Stahlhütten, Gießereien, Papierfabriken, Atomkraftwerke, Zementwerke, Glashütten... Mit 'Rankine 70' wurde eine LED-Leuchtenserie für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu +70°C entwickelt.

Die Leuchten nutzen das Konstruktionsprinzip 'Cool', das ein optimales Gleichgewicht zwischen Wärmemanagement und Kompaktheit bietet. Dabei sind die LED-Module auf einem Geräteträger aus extrudiertem Aluminium aufgebracht, der als passiver Wärmeableiter für die direkte Ableitung und homogene Verteilung der Wärme fungiert. Durch Federwirkung liegt er an der Innenfläche des Gehäuses an, was die Wärmeabstrahlung optimiert. Damit wird ein Betrieb von mindestens 50.000 h L80 B50 innerhalb des gesamten Temperaturbereichs ermöglicht.

Eine zentrale Lade mit dem Treiber hat eine Doppelfunktion: Größere Wartungsfreundlichkeit sowie die thermische Abschottung zwischen den LED-Modulen und dem Treiber, um die gegenseitige Erwärmung zu begrenzen.