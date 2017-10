Rückblick: Erfolgreiche Efa und Hivoltec in Leipzig

10.10.2017

Aktuelle Trends und wegweisende Innovationen der Gebäude- und Elektrotechnik standen im Mittelpunkt der Efa, die vom 20. bis 22. September auf der Leipziger Messe ihre 15. Auflage feierte. Die parallel stattfindende Hivoltec ergänzte das Angebot um die Bereiche Hoch- und Mittelspannungstechnik.

"Wir kommen zur Efa, um hier auf der Messe unsere Bestandskunden zu pflegen und um neue Kunden zu gewinnen. Das ist in diesem Jahr sehr gut gelungen. Sowohl quantitativ als auch qualitativ passte der Zuspruch an unserem Stand. Die Efa ist für die Region die wichtigste Messe, da muss man als Aussteller einfach dabei sein. Denn hier haben wir drei Tage die beste Gelegenheit, um zahlreiche Kunden von unseren Innovationen zu überzeugen. Das wäre sonst in dieser Form nur mit einem viel höheren Aufwand möglich. In zwei Jahren werden wir deshalb wieder dabei sein", sagt Michael Schadewitz, Regionalleiter Vertrieb bei Busch-Jäger Elektro.

Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Sachsen/Thüringen und der Landesinnungsverband Sachsen-Anhalt der Elektrohandwerke zeigten sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Efa 2017.

"Das E-Handwerk ist derzeit sehr stark ausgelastet und freut sich über eine hervorragende Auftragslage. Dennoch kamen tausende Besucher zur Efa, um sich über die Produktneuheiten der Hersteller zu informieren und neues Fachwissen anzueignen. Erfreulich ist auch der Zuwachs an Lehrlingen auf der diesjährigen Messe. Insgesamt hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Konzept der Efa voll aufgeht und von der Branche sehr geschätzt wird", erklärt Detlef Köhler, Geschäftsführer des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Sachsen/Thüringen.

Die Hivoltec erwies sich zum dritten Mal in Folge als ideale Ergänzung zur Efa. Als Deutschlands einzige Fachmesse speziell für Hoch- und Mittelspannungstechnik stellte sie Themen wie den Stromnetzausbau, Stromversorgung, Netzstabilität und die Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen in den Vordergrund. An den Ausstellerständen und im Hivoltec-Forum informierten sich Techniker von Netz- und Kraftwerksbetreibern sowie aus Industrie- und Gewerbeunternehmen über neue Produkte und innovative Technologien. Damit erwies sich die Hivoltec als ideale Angebotserweiterung zur Efa.

"Unsere Standposition sowie die Symbiose mit der Efa finden wir absolut top. Das möchten wir in zwei Jahren genauso wieder buchen. Von der tollen Resonanz an unserem Stand waren wir total überrascht und befanden uns während der gesamten Messelaufzeit in guten Gesprächen. Mit unseren Produkten kamen wir gut an beim Publikum und es ist gelungen, zahlreichen Neukunden zu gewinnen. Wir sind nach Leipzig gekommen, um unsere eigene Marke zu positionieren. Unser Fazit: Wir sind hier auf einem sehr guten Weg", berichtet Frank Staab, Vertriebsleiter von Eti De.

Die nächste Auflage des Messeverbunds findet vom 18. bis 20. September 2019 statt.