Roger Karner und Karsten Vierke in neue Positionen bei Philips Lighting berufen

17.01.2017

Das neue Jahr bringt frischen Wind und Dynamik bei Philips Lighting für die Region Deuschland, Österreich und die Schweiz ("DACH-Region") . Nach fünf äußerst erfolgreichen Jahren als CEO in diesem Bereich wird Roger Karner von Eric Rondolat (Global CEO Philips Lighting) in die USA berufen, um dort den größten Markt für Philips Lighting ab 1.3.2017 zu betreuen.

Roger Karner bringt in diesem für das Unternehmen strategisch wichtigsten Wachstumsmarkt seine langjährige internationale Erfahrung im Lösungs- und Expansionsgeschäft sowie in der digitalen Transformation der Lichtbranche ein.

Nord- und Südamerika werden als eine der bedeutendsten Regionen neu strukturiert und in drei Märkte (US, Canada und Lateinamerika) unterteilt.

Eine der zentralen Aufgaben Karners wird es sein, den US-Markt in eine neue Wachstumsphase zu führen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Führungs-, Veränderungs- und Entwicklungsprozessen ist er dafür gut vorbereitet: Vor seinem Eintritt bei Philips im Jahr 2012 arbeitete Karner bei Moeller Electric und Schneider Electric. Er hat langjährige berufliche Stationen in den Ländern Österreich, Frankreich und der Schweiz absolviert.

Karsten Vierke (44) übernimmt zum 1.3.2017 die Position des CEO für die DACH-Region von Karner. Seine Geschäftsführertätigkeiten umfassen den Geschäftsführer der Philips Lighting GmbH in Deutschland, der Philips Lighting Austria GmbH und der Philips Lighting Switzerland AG.

Vierke verantwortet in seiner neuen Funktion den weltweit drittgrößten Markt bei Philips Lighting und soll die strategische Entwicklung sowie das Wachstum in seinem Verantwortungsbereich weiter vorantreiben.