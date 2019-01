Robuste LED-Arbeitsleuchten von "Wir sind heller"

3.01.2019

Der Winter ist nicht nur die kalte, sondern auch die dunkle Jahreszeit. Die Tage sind kurz, Nebel und Regen schränken die Sicht ein. Hier ist ausreichendes Licht ein entscheidender Faktor für präzises und nicht zuletzt sicheres Arbeiten. Die neue Arbeitsleuchten Serie Mate von "Wir sind heller" verspricht für jede Baustelle eine optimale Ausleuchtung.

"Wir sind heller" bringt gleich 4 Varianten auf den Markt: eine kleinere Arbeitsleuchte mit 20 Watt und eine größere Arbeitsleuchte mit 32 Watt, jeweils in einer akkubetriebenen als auch kabelgebundenen Version. Die hocheffizienten Leuchten erreichen bis zu 3.300 Lumen. Alle Varianten machen Sinn: akkubetrieben für schwer zugängliche Arbeitsbereiche ohne Stromzugang, kabelgebunden mit langer Zuleitung mit zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite für weitere Baustellengeräte mit vielen weiteren Extras.

Welche Variante der Mate-Serie macht nun Sinn? Je nach Baustellenlage und -größe gibt es eine passende Mate. Die LED-Arbeitsleuchte Mate XS ist besonders geeignet für kleinere Baustellen in Rohbauten oder anderen Räumlichkeiten in dem handwerklich gearbeitet wird. Bei über 2.000 Lumen bietet diese kleine Arbeitsleuchte mit einem Gewicht von rund 1,2 kg und einer Höhe von gerade mal ca 19 cm und einer Breite von 12 cm eine überdurchschnittliche Lichtausbeute. Extrem leicht, robust und handlich ist die Mate XS der ideale Begleiter für viele Handwerker. Selbst ein ungewollter kräftiger Tritt, Staub oder Spritzwasser machen der kleinen Arbeitsleuchte durch einen hohen IP Schutz (IP54/IK10) nichts aus. Die akkubetriebene Mate XS ist in zwei Stufen dimmbar und erreicht sogar bei einer 35% Auslastung eine Akkulaufzeit von über 6 Stunden.