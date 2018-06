Robe Lighting und Beuth Hochschule laden zum 'Lichtgespräch'

12.06.2018

Initiiert von Robe Lighting fand am Mittwoch, den 16.05.2018 der erste Abend ‚Lichtgespräche’ in der Beuth Hochschule für Technik in Berlin statt. Auftaktredner war der renommierte Lichtdesigner und Opus Preisträger 2018 JoJo Tillmann. Nächster Termin: 27.06.2018.

Herr Tillmann erzählte anhand kurzer Episoden, spannende, heitere, abenteuerliche und in jedem Falle lehrreiche Geschichten aus seinen beruflichen Werdegang. Unter der Leitung von Frau Prof. Susanne Auffermann, setzten die Studierenden den Abend in ihrem Lichtlabor in Szene und schafften eine offene Atmosphäre in welcher sich Kunst, Technik, Wirtschaft und Lehre inspirierend beflügelten.

Inhaltlich bereitete der Kurs auf die Gesprächsrunde über aktuelle Themen des Lichtdesigns und der Beleuchtungstechnik vor. Diese folgte im Anschluss an den Vortrag und wurde von den Lichtpaten Sandra Niederer und Victor Haberer - Studierende des Fachs 'Lichtgestaltung' aus dem Bachelorstudiengang Theatertechnik - moderiert. Abschließend kam es zu einer regen Diskussionsrunde mit dem Publikum. Die Lichtgespräche werden in regelmäßigen Abständen, zwei bis drei Mal pro Semester, in der Beuth Hochschule für Technik stattfinden und sind Teil des Programms 'Next Robe Generation' (NRG), das der Nachwuchsförderung dient.