Rewe-Zeisehallen mit Leuchten und Lichtsteuerung von Oktalite

6.11.2018

Einkaufen, Essen und Entspannen in historischem Ambiente: Der Rewe-Markt in den alten Werkhallen der Schiffsschrauben-Gießerei Zeise in Hamburg wagt Außergewöhnliches. Das spektakuläre Ladenbau- und Lichtkonzept zwischen modernem Supermarktambiente inklusive Eventgastronomie und der Industriekultur des 19. Jahrhunderts hat das Potenzial zum Szenetreff. Grundlage für die Lichtinszenierung sind Leuchten und Lichtsteuerung von Oktalite.

00 Historischer Hingucker: Die alten Zeise-Schiffsschrauben bringt Fano Mini im kubischen Design zum Strahlen. Foto: Oktalite 2018 Event trifft Alltag: Auf der Empore genießen Kunden einen reizvollen Blick in den großzügigen Markt. Foto: Oktalite 2018 Lightpanels sorgen für ideale Beleuchtung der Sortimentsgänge. Foto: Oktalite 2018 Schwarz-weiß Elemente kontrastieren mit rot beleuchteten Flächen, Leuchtschriften und indirektem Licht. Der Grafikstrahler Grado schafft eine homogene Lichtverteilung. Foto: Oktalite 2018 Einkaufen im Industriedesign: Die reihige Anordnung der LED-Doppelröhren der Lightpanels lenkt in die Tiefe des Rewe-Marktes. Foto: Oktalite 2018 Rewe-Kaufmann Sasa Surdanovic: "Wir setzen mit diesem Supermarkt der neuen Generation mit Architektur, Laden- und Lichtdesign einen Link in die Vergangenheit und machen gleichzeitig diesen Rewe zu einer Ausgeh-Adresse mit Strahlkraft." Foto: Oktalite 2018 Begehbare Geschichte: Gläserner Gang über den Glasboden mit eingelassenen Propeller-Gussformen, ausgeleuchtet mit den energieeffizienten Flächenstrahlern Faciella. Foto: Oktalite 2018 Alles im Blick: Dank der Lichtsteuerung Livelink Premium kommt jede Ebene mit ihren Highlights optimal zur Geltung. Foto: Oktalite 2018

Auf rund 1.100 m² gelang es der Rewe Markt GmbH in der Friedensallee 7-9 im Hamburger Wohngebiet Ottensen, den besonderen Charme der Zeisehallen in einem modernes Shopkonzept auf zwei Ebenen weiterleben zu lassen. Die Propellerfabrik Zeise begann 1880 mit dem Bau von Schiffsschrauben und war über Jahrzehnte weltweit erfolgreich, fertigte ihre gigantischen Schiffsschrauben für das sowjetische Kreuzfahrtschiff Maxim Gorky ebenso wie für den Hochseetanker Tina Onassis. Ende der 1970er meldete das Unternehmen Konkurs an, die Zukunft des imposanten Backsteingebäudes blieb unklar, die Hallen wurden unter Denkmalschutz gestellt. Architektin Valentina Kinzel aus Schermbeck setzte auf Transparenz und Offenheit in der Neugestaltung dieses Premium-Rewe, der deutlich mehr ist als "nur" ein Supermarkt. "Wir möchten mit diesem Erscheinungsbild und den schönen historischen Details sowie einer exponierten Gastronomie Kunden einladen, mehr Zeit als nur zum Einkaufen zu verbringen", erklärt sie. Massive Stützelemente oder rostige Eisenträger für den Kran etwa, der früher die Schiffsschrauben in der Halle transportierte, blieben erhalten und prägen wie das Bild des multifunktionalen Einkaufs- und Freizeitareals. Rewe-Kaufmann Sasa Surdanovic sieht es so:

"Das ist ein Supermarkt der neuen Generation. Wir setzen mit Architektur, Laden- und Lichtdesign einen Link in die Vergangenheit und machen gleichzeitig diesen Rewe zu einer Ausgeh-Adresse mit Strahlkraft. Neu, weil hier die Themen Einkaufen, Industriekultur und Event auf hohem Niveau verschmelzen."