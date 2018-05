Ressourcen schonen: Am internationalen Tag des Lichts

16.05.2018

Am 16. Mai 2018 findet der erstmals von der UNESCO ausgerufene "Internationale Tag des Lichts" statt, der die wichtige Bedeutung des Lichts und dessen Rolle in Wissenschaft, Kultur und Bildung sowie bei der nachhaltigen Entwicklung verdeutlichen soll. Wie wichtig hierbei insbesondere der ressourcenschonende Umgang mit Licht ist, weiß Lightcycle und erinnert Verbraucher an diesem Tag daran, Ressourcen zu schonen.

00 Emnid-Umfrage: 79 Prozent der deutschen Bevölkerung kennen die richtigen Entsorgungsorte für Altlampen.

Während Glühlampen mehr als 100 Jahre lang das Leben der Menschen erhellten, halten heutzutage LED- und Energiesparlampen Einzug in den Alltag. Als wahre Effizienzwunder verbrauchen LED-Lampen im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen bis zu 90 Prozent weniger Energie. Eine Einsparung, die nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt zugutekommt: Schon bei einer Brenndauer von 10.000 Stunden im Jahr reduziert sich der klimaschädliche CO₂ Ausstoß um bis zu 250 Kilogramm gegenüber einer vergleichbaren Glühlampe. Auch in Sachen Laufzeit trumpfen hochwertige LED-Lampen auf. So kann eine Qualitäts-LED bei einer Nutzung von etwa drei Stunden am Tag durchaus über ein Jahrzehnt alt werden.