Red Dot für die Leuchten Optilux und Bath Bath von Wladmann

15.05.2018

Die LED-Lupenleuchte Optilux und die LED-Badleuchte 'Bath Bath' von Waldmann wurden jüngst mit einem Red Dot ausgezeichnet. Beide Leuchten wurden bei Derungs, dem Tochterunternehmen und Kompetenzzentrum für Pflege und Gesundheit von Waldmann in der Schweiz entwickelt.

Optilux – Lupenleuchte für medizinische Anwendungen : Die Red Dot Jury bewertete unter anderem die sehr hohe Anpassungsfähigkeit, das hochwertige Material und die perfekte Verarbeitung der LED-Lupenleuchte Optilux als besonders gelungen. Mit eine 1,9-fachen Vergrößerung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist die Lupenleuchte in den verschiedensten Medizinbereichen einsetzbar. Ein langes Armsystem und der bewegliche Leuchtenkopf erlauben eine flexible Positionierung. Spezielle glasfaserverstärkte Reibgelenke und integrierte Federn sorgen jederzeit für eine positionstreue Bewegung.

Bath Bath – Badleuchte für Kliniken und Pflegeeinrichtungen:

Das Expertengremium vergabt den Red Dot für die Bath Bath aufgrund ihres durchdachten Beleuchtungskonzepts. Denn mit der stilvollen LED-Badleuchte kann auch in kleinen Bädern ein Gefühl von Großzügigkeit erzeugt werden. Die Leuchte ist speziell für einen Einsatz in kleinen, fensterlosen Bädern, wie sie in Seniorenheimen und Krankenhäusern häufig vorkommen entwickelt. Ein hoher indirekter Lichtanteil gewährleistet eine gleichmäßige, blendfreie und damit sehr angenehme Beleuchtung. Die hohe Lichtqualität trägt zur Sturzprävention bei. Die spezielle Lichtlenkung sorgt außerdem für eine schattenfreie und natürliche Ausleuchtung des Gesichtsbereichs.