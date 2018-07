Red Dot Design Award für Webshop von Gera Leuchten

20.07.2018

In diesem Jahr ging der Red Dot Design Award: Communication Design an den Onlineshop von Gera Leuchten. Die Auszeichnung steht in einer langen Reihe von Preisen, die das Unternehmen kontinuierlich für seine Produkte und auch für die grafischen Auftritte erhält. Zuletzt war die responsive Website mit dem Annual Multimedia Award 2018 mit Silber prämiert worden.

00 Webshop von Gera Leuchten. Foto: Jäger & Jäger Webshop von Gera Leuchten. Foto: Jäger & Jäger

Diese Internetpräsenz wurde anlässlich der neuen Kollektion, die das Unternehmen im Jahr 2017 auf den Markt brachte, um die Möglichkeit ergänzt, die hochwertigen Leuchten und Lichtmöbel direkt im Onlineshop zu bestellen. "Der Onlineshop ist für uns eine notwendige Ergänzung zu unserem Händlernetz", sagt Hening Pölitz, der Inhaber und Geschäftsführer von Gera Leuchten. "Er eröffnet uns die Möglichkeit, auch Kunden an besonders ausgelagerten Wohnorten erreichen und direkt bedienen zu können. Denn der Händler hat zwar die Ausstellung und die nötige Expertise, aber nicht die totale Reichweite." Die Konzeption des Onlineshops nahm Gera Leuchten gemeinsam mit der Agentur Jäger & Jäger aus Überlingen vor, die auch die Programmierung überwachte. Das Resultat begeisterte die Jury des Red Dot Design Awards. Die Plattform war eines der Gewerke, die 2018 nach dem Leitmotiv der Jury "In search of good design and creativity" mit dem Award ausgezeichnet wurde. "Der Onlineshop greift exakt unsere bewährte Design-Philosophie auf", so Thomas Ritt, der als Designer und Produktmanager für die gesamte Kollektion des Unternehmens verantwortlich zeichnet. "Die reduzierte Formensprache, die ästhetische Klarheit, die intuitive Bedienbarkeit – diese Charakteristika, die auch unsere Leuchten auszeichnen, finden sich ebenso in der Gestaltung des Online-Shops wieder. Es ist eine Frage der Durchgängigkeit, dass wir unsere Designambitionen natürlich auch auf unsere Corporate Identity erstrecken."