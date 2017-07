Red Dot Design Award 2017 für Artemide

12.07.2017

Artemide ist stolzer Gewinner von fünf Preisen - zwei in der Kategorie 'Best of the Best': Auf der Essenener Preisverleihung vor rund 1.200 Gästen nahm am Montag, den 3. Juli 2017 stellvertretend für Artemide Ute Hesse gleich fünf der begehrten Auszeichnungen in Empfang.

In der Kategorie: Red Dot für hohe Designqualität wurden die Leuchten des Mailänder Traditionsunternehmens Les Danseuses, Discovery und Olmo ausgezeichnet. Besondere Ehrung erhielten die Leuchten Alphabet of Light und Ameluna in der Kategorie: 'Best of the Best' – eine der höchsten Einzelauszeichnungen des Designwettbewerbs.

Die Preisverleihung war der krönende Abschluss des Red Dot Wettbewerbs 2017. Die rund 1.500 Produkte, die von einer internationalen Experten-Jury ausgezeichnet wurden, sind ab dem 4. Juli in der vierwöchigen Sonderausstellung "Design on stage" zu sehen. Besondere Ehre erhalten die Artemide-Leuchten Alphabet of Light und Ameluna – die Sieger des Red Dot: 'Best of the Best' bekommen in der 'White Hall' des Museums auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen einen besonderen Ehrenplatz.

Die prämierten Leuchten im Überblick:

Kategorie - Red Dot: 'Best of the Best'

Alphabet of Light

Ameluna

Kategorie: Red Dot für hohe Designqualität