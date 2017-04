Red Dot Award für Nightsight von Zumtobel

26.04.2017

Mit der architektonischen Außenbeleuchtung Nightsight sichert sich Zumtobel dieses Jahr neben dem iF Design Award einen weiteren renommierten Designpreis: den "Red Dot Design Award 2017". Die Jury würdigte die LED-Außenleuchte Nightsight als eine hocheffiziente Produktfamilie mit ausgezeichneter Anpassungsfähigkeit für die vielseitigen Anforderungen urbaner Beleuchtung.

Gemeinsam mit Ben van Berkel und den Designern von Unstudio in Amsterdam hat Zumtobel eine modulare Produktfamilie mit LED-Lichtwerkzeugen entwickelt, die in einem durchgängigen Design komplexe Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich lösen. Das Ziel der Designer war es, unter dem Anspruch "turning spaces into places" mit Nightsight öffentliche Räume in Erlebniswelten zu verwandeln und dadurch die soziale Interaktion zu fördern.

Zwei Optikkonzepte bieten Lichtplanern bei Anwendungen des nächtlichen Außenraums die entsprechende Flexibilität. Für die Anstrahlung von Fassaden oder die Betonung architektonischer Details wurde eine Projektor-Leuchte mit der sogenannten "dark beam"-Optik ausgestattet. Eine Area-Leuchte mit "soft glow"-Optik verbessert die Beleuchtung von Straßen, Gehwegen und Plätzen.