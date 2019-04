Red Dot Award für den LED-Strahler Kalo von Oktalite

17.04.2019

Der Oktalite-Strahler Kalo setzt als vielfältig einsetzbare LED-Leuchte im Handel neue Akzente. Jetzt wurde die Leuchte mit dem Red Dot Award 2019 ausgezeichnet. Der Strahler überzeugte die internationale Jury nachhaltig mit exzellenter Gestaltung und innovativer Technik.

Mit Kalo bietet Oktalite einen LED-Strahler für den Einzelhandel an, der mit seiner Bandbreite an Premiumeigenschaften überzeugt. Ob im Bereich Lebensmitteln, Mode oder Automobilhandel – Oktalites Produktneuheit ist ein Strahler für zahlreiche Anwendungen. Klein und cool im schlichtweißen oder schwarzen Design mit teilweise sichtbaren Kühlrippen passt er sich spielend an seine Umgebung an und kommt dabei mit jeder Deckenhöhe klar.

Die handliche Größe empfiehlt den Strahler gerade bei niedrigeren Räumen als ideales Werkzeug in der visuellen Werbung und im Ladenbau. Ob hohe oder niedrige Geschäfte oder Ausstellungsräume, Kalo liefert verlässlich starke Licht-Leistungen zwischen 1.500 und 4.000 Lumen. Für individuelle Akzentbeleuchtung an der 3-Phasen-Stromschiene ist er um 355° drehbar sowie um 180° schwenkbar. Dabei verfügt die LED-Leuchte über einen eigens austarierten Schwerpunkt: Dieses Plus macht sich gerade an der abgependelten Schiene bemerkbar. Denn egal wie unterschiedlich die Strahler ausgeschwenkt werden – die Schiene bleibt in Balance.