Red Dot Auszeichnung für Büroleuchten-Serie Sonis Evo von RZB

21.04.2017

Die Jury hat entschieden: nach der mehrtägigen Bewertung tausender Produkte aus aller Welt, erhielt die Büroleuchten-Serie Sonis Evo aus dem Hause RZB die Auszeichnung "Red Dot".

Mit ihrem matt-weißen Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall integriert sich die Leuchte unauffällig in alle hellen Deckenflächen. Dank Darklight-Effekt punktet sie durch unaufdringliche Präsenz und erzeugt ein blendfreies, normgerechtes Arbeitslicht.

Durch die reduzierten, linear angeordneten Reflektor-Elemente lässt sich Sonis Evo in der Raumgestaltung hervorragend mit Leuchten des RZB-Linearsystems "Less is more" kombinieren und ist somit für die moderne Bürobeleuchtung geeignet.

Ergänzend zur Deckeneinlegeleuchte umfasst die Serie Sonis Evo auch Anbau- und Pendelleuchten in quadratischer und rechteckiger Bauweise. Zwei unterschiedliche Lichtfarben und die Ausführung als schaltbare oder Dali dimmbare Variante erhöhen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Optional kann selbstverständlich auch die Sicherheitsbeleuchtung integriert werden.